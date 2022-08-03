【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）

總結本文第一及第二版，國金証券指：

整体來看，股、債兩市率先顯示衰退，通常提前3個季度左右；而商品市場的反映通常相對滯後。從「衰退交易」各階段的市場表現來看，股市通常在衰退後半程修復，結構上，對經濟敏感度更高的強周期股表現相對弱勢，弱周期板塊相對佔優；商品的跌幅逐步加深；「衰退交易」中，美債、黄金、美元等避險資產通常有較好的表現。

過去幾年的全球大放水，導致各類資產的金融屬性顯著提升；市場間高度的聯動性，促成了本輪「衰退交易」的提前反應。以原油為代表，市場已顯示出行需求下滑逾6%。國金証券預計......

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【第二版刊於18：08】

承本文第一版所言，國金証券回顧美股標普500指數走勢，發現該指數在衰退市況下，股市由牛轉熊，並通常都發生20%以上的調整幅度（見圖九），而當中強周期板塊調整幅度較大，周期性較弱的防禦性板塊表現相對佔優。

然而，經濟步入衰退後，股市跌勢未止，據國金証券統計，股票市場仍會下跌2至18個月不等（見圖十）。

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除了股市之外，債息也是對經濟衰退敏感的數據。據國金証券報告指，美國10年期債息呈現回落趨勢，往往先過美國啟動減息應對經濟衰退的時間（見圖十一）。

債息倒掛與衰退平均相16個月

由美國國債孳息率出現倒掛（即2年期債息高過10年期債息）開始，到衰退真正出現的時間，大約相差8至20個月（見圖十二），平均相差時間約16個月（見圖十二黃色虛綫）。

在股、債之外，商品需求，尤其是銅及石油，與經濟活動關係密切。不過，國金証券補充......

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【第一版刊於14：53】

在新冠疫情揮之不去的同時，通脹高居不下，自去年第四季起，多個央行陸續展開加息周期作應對，當中美國聯儲局在6月中將每次加息步伐擴大至0.75厘。結果，今年6月中下旬以來，大宗商品普遍下跌、主要經濟體股市震盪調整、長債利率回落等（點擊圖一、二），似乎顯示全球市場轉向對經濟「衰退」的擔憂。

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專訪：法巴譚慧敏 港股下半年最新部署【下一頁】

當中在7月5日，布蘭特油價曾跌近10%（見圖三），回顧歷史上跌幅相近的事件（見圖四），往往就伴隨着有供求大幅擾動、或衰退直接威脅。

美經濟表現仍佳

但與此同時，美國的經濟數據乃顯示其強靭性：從就業數據來看，美國6月非農業新增職位37.2萬份（見圖五），遠超市場原先預期的26.5萬份，而同月失業率也連續4個月維持在3.6%的低位（見圖六）；經濟活動數據方面......

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報告資料來源：國金証券2022年7月23日報告

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