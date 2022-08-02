【一文看清】8月新能源車股近期動向（不斷更新）

2022年踏入8月，新能源車持續景氣，多間廠商在第二季度發布新車型，工廠復工，車輛交付順利，料龍頭品牌業績皆有亮麗表現。尤其新能源車背靠國策，在中國決心達至「雙碳」目標下，前景一片光明，投資者可留意行業龍頭比亞迪 （01211） ，以下為其各款車型：

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【星級分析師】任澤平：中國城市發展潛力排名【下一頁】

除了比亞迪外，其他品牌亦各有優勢，詳見名家頻道的不同文章：

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8月2日：

內地電動車交付量創新高，今年1至7月交付量看，小鵬累計交付超過8萬台，為去年同期的2.1倍，在造車新勢力中繼續保持領先。理想累計交付71,265台新車。自量產以來，理想ONE累計交付量已達194,913輛。8月1日，第20萬輛理想ONE在理想汽車常州基地下線，創國內新勢力撞線20萬台用時最短的紀錄。詳見：【造車新勢力】電動車景氣持續 7月交付量最新形勢【下一頁】

7月23日：

多間大行相繼發表了2022年下半年港股展望，並推薦首選股名單，比亞迪 （01211） 亦在名單之上。詳見：【下半年首選股】盤點最多大行推薦的10大「金股」【下一頁】

7月16日：

普徠仕（T. Rowe Price）中國新視野股票基金經理鄭聞立看好新能源車股，他指出中國國產電動車的市場份額遠高於傳統汽車，並已建立全球最全面的電動車供應鏈之一。現時在供應鏈的各個環節，還有很多競爭力強大，而且估值合理的公司，如產業鏈上游的汽車關鍵零部件公司，皆有望受惠於中國的自動化升級。詳見：

【新能源車趨勢】基金經理：關注汽車關鍵零部件公司 受惠中國自動化升級【下一頁】

（不斷更新）

編輯：陳文政

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