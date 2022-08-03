市場長線復甦有望過程顛簸要審慎

過去1年半時間，美聯儲一直逐步加息以控制通脹，而今年的加息速度更比市場預期快，連續兩次將利率提高至75個基點，並暗示可能會在9月的下一次會議上再次大幅加息。

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目前，美聯儲正處於進退兩難的情況：一方面想經濟｢軟著陸｣，避免陷入衰退；另一方面，通脹加劇，則不得不加息以控制，只是當美聯儲的加息步伐越快，越是拉遠它與經濟｢軟著陸｣的實現距離。現在，全世界的目光都集中在經濟發展上。到底，美國經濟最終可｢軟著陸｣，或是陷入｢衰退｣或｢滯脹｣的情況？ ；

預覽經濟復甦 做好經歷顛簸準備

無論經濟是進入｢滯脹｣或｢衰退｣，甚至設法避開衰退也好，當中所衍生的不確定性都可能會導致市場在未來幾個月出現持續性波動。作為長線投資者，最重要記得市場的長線走勢會往上走，然而過程中仍需留意幾點：

（i） 隨著市場價格陷入衰退，債券往往首先上漲

歷史表明，在經濟衰退的環境中，債券的表現往往優於股票，因為投資者傾向於避開風險較高的資產，轉而留意美國國債等避險資產。此外，債券價格與利率呈反比關係。

因此，預計美聯儲降息後，債券價格將回升。事實上，債券市場已在定價美聯儲明年將開始改變方向並降低利率的可能性，即表明投資者預計經濟衰退即將來臨。

（ii） 經濟衰退有利防禦股板塊增長，週期性板塊則在復甦期間表現較佳

在經濟衰退的環境中，必需性消費品與醫療保健等更具防禦性的股票板塊往往表現更好，而週期性板塊（即對宏觀經濟狀況較為敏感的板塊，如工業及通訊技術股）則表現滯後。不過，一旦經濟進入復甦階段，兩者的表現通常會逆轉，週期性股票往往會跑贏大盤。

這種趨勢已在2020年曾出現，防禦股引領股市復甦，其次是週期性板塊。從長遠來看，市場的確會往上走，但從中期來看，經歷波動市時，建立多元投資組合實際有助平衡投資風險，避免單一資產類別急劇下跌所造成的虧損。

莫待市場｢觸底｣才繼續投資

由於通脹數據目前仍繼續出乎意料地上行，市場仍在為需要進一步收緊多少而苦惱。如過分擔心市場進一步下跌，只會導致你專注投資上的負回報，進而賣出所有投資離開市場，但同時也會錯過往後的潛在升浪。理論上，｢撈底｣似乎是市調期間賺錢的最好方法&mdash；&mdash；原因是只要在資產最低位時買入再投資，便可能會在市場反彈時受益最大。

但實際上，市場是不可預測的，而準確預測市場每個時機的走勢幾乎不可能，即使你關注新聞，在市場最低位時期的新聞消息通常非常負面，容易影響你的投資判斷，而且市場反彈往往在報導之前迅速發生。

專注長線投資 動盪市中做好分散風險

儘管市場最終會復甦，但我們預計美聯儲的加息將在未來幾個月引發更多波動。如果你是長線投資者，現在賣出你所有投資將使你未來幾個月都需專注於重新入市的機會，當然離場也會使你有機會錯過最初的市場反彈，最終影響你的長線回報。

因此，維持多元化的投資組合通常是度過市場波動時期的最佳方式。從長遠來看，將資金分散投資到唔同嘅資產類別有助分散整體風險，進而平衡整體回報。

編輯：陳文政

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