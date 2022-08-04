一文看清戰爭與金價關係【第二版：附黃金股比較】

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的專機是否會飛到台灣，相信是很多人昨晚最關注的事情。其實大家關心佩洛西的行程，並不是因為關心佩洛西，而是中方會否因此對台灣動武，畢竟日前中方的態度十分強硬，各種軍事演練和表態，都令人覺得戰爭似乎「一觸即發」。俗語有云，「盛世藏寶，亂世藏金」，究竟歷次戰爭對黃金的走勢影響幾何呢？

申萬宏源的研究報告，總結四次戰爭以來，金價的走勢，發現戰爭雖然會提振黃金避險需求，但只是短期催化劑，黃金價格持續上漲時間並不持久。

1）第一次海灣戰爭：1991年1月17日爆發，倫敦現貨黃金價格由566.8美元/盎司漲至578.0美元/盎司，漲幅3.08%，升勢持續一周。

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