【穩經濟隊伍】安聯投資湯繼成看好基建肩負經濟增長重任

對於內地推動經濟的三駕馬車，安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成在接受《投資理財周刊》專訪時表示，更看好基建發展。他認為，中國經濟今年相當具挑戰，推動經濟增長的「重任」將落在基建投資身上。

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內地今年上半年發行新增專項債3.41萬億元（人民幣‧下同），佔財政部此前下達的3.45萬億元專項債額度目標99%。

他表示，公營消費及投資會有政策扶持，今年會有很多基建，「基建投資增長大家覺得會有10%以上，將會是下半年（經濟）增長的主要支持」，並會彌補房地產投資的不足，以令經濟大致穩定。

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