  • 29°C
香港時間 : 2022803日 (週三) 03:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國怎對付中國？

財金專欄 2022/08/03

分享：

分享：

在面對中國崛起的態度上，布熱津斯基與美國現在地緣政治的「操盤手」米爾斯海默（John J. Mearsheimer），有着嚴重的分歧。

2005年，雙方在美國的《外交政策》雜誌上進行了一場辯論，主題是美

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

相關文章

為何美國要四周點火？（二）
今日
為何美國要四周點火？（二）

你可能感興趣

為何美國要四周點火？（二）
今日 01:00
為何美國要四周點火？（二）

最新專欄文章

選股情報 - 為何美國要四周點火？（二）
今日
為何美國要四周點火？（二）
選股情報 - 為何美國要四周點火？（一）
2022/08/02
為何美國要四周點火？（一）
選股情報 - 布熱津斯基
2022/08/02
布熱津斯基
選股情報 - Post Fed Rally
2022/07/29
Post Fed Rally
選股情報 - 美儲局會做乜
2022/07/28
美儲局會做乜
中國 美國 特朗普 拜登 外交 俄羅斯 軍事 地緣政治

上一篇文章

為何美國要四周點火？（二）

下一篇文章

珠船貨運復甦仍待通關!
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國情知聞 - 「七下」警報已除 「八上」風險未解
「七下」警報已除 「八上」風險未解
選股情報 - 為何美國要四周點火？（一）
為何美國要四周點火？（一）
有政戲 - 紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離
紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離
投資坐標 - 珠船貨運復甦仍待通關!
珠船貨運復甦仍待通關!
港經濟疲弱堪憂 放寬入境不容緩
港經濟疲弱堪憂 放寬入境不容緩
選股情報 - 布熱津斯基
布熱津斯基