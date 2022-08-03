在面對中國崛起的態度上，布熱津斯基與美國現在地緣政治的「操盤手」米爾斯海默（John J. Mearsheimer），有着嚴重的分歧。

2005年，雙方在美國的《外交政策》雜誌上進行了一場辯論，主題是美

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