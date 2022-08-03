美國怎對付中國？ 財金專欄 2022/08/03 分享： 分享： 在面對中國崛起的態度上，布熱津斯基與美國現在地緣政治的「操盤手」米爾斯海默（John J. Mearsheimer），有着嚴重的分歧。 2005年，雙方在美國的《外交政策》雜誌上進行了一場辯論，主題是美 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 為何美國要四周點火？（二） 今日 為何美國要四周點火？（二） 你可能感興趣 為何美國要四周點火？（二） 今日 01:00 為何美國要四周點火？（二） 最新專欄文章 選股情報 - 為何美國要四周點火？（二） 今日 為何美國要四周點火？（二） 選股情報 - 為何美國要四周點火？（一） 2022/08/02 為何美國要四周點火？（一） 選股情報 - 布熱津斯基 2022/08/02 布熱津斯基 選股情報 - Post Fed Rally 2022/07/29 Post Fed Rally 選股情報 - 美儲局會做乜 2022/07/28 美儲局會做乜 中國 美國 特朗普 拜登 外交 俄羅斯 軍事 地緣政治