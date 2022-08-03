為何美國要四周點火？（二） 財金專欄 2022/08/03 分享： 分享： 有篇聲稱是阿桑奇（Julian Assange）寫的文章，解構了國際外交策略、金融體系怎樣制定和運作，以及美國必須令世界動盪的原因，昨已刊「上集」，今天繼續。 美同時對付中俄 今時美國本土有多達4成的美元 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 美國怎對付中國？ 今日 美國怎對付中國？ 你可能感興趣 美國怎對付中國？ 今日 01:00 美國怎對付中國？ 最新專欄文章 選股情報 - 美國怎對付中國？ 今日 美國怎對付中國？ 選股情報 - 為何美國要四周點火？（一） 2022/08/02 為何美國要四周點火？（一） 選股情報 - 布熱津斯基 2022/08/02 布熱津斯基 選股情報 - Post Fed Rally 2022/07/29 Post Fed Rally 選股情報 - 美儲局會做乜 2022/07/28 美儲局會做乜 中國 美國 金融 通脹 台灣 俄羅斯 烏克蘭 制裁 戰爭 北約