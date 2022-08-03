為何美國要四周點火？（二）

有篇聲稱是阿桑奇（Julian Assange）寫的文章，解構了國際外交策略、金融體系怎樣制定和運作，以及美國必須令世界動盪的原因，昨已刊「上集」，今天繼續。

美同時對付中俄

今時美國本土有多達4成的美元

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