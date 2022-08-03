Jennison：增長股已跌到吸引水平

全球央行加息持續，環球市場目前已反映利率上升和通脹高企的因素，但通脹似乎要到秋季才會見頂。在經濟增長放緩的前景下，下半年即使市況仍將波動，環球股市中仍不乏投資機會，尤其是具創新能力的新興市場和優質增長

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