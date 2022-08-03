Jennison：增長股已跌到吸引水平 財金專欄 2022/08/03 分享： 分享： 全球央行加息持續，環球市場目前已反映利率上升和通脹高企的因素，但通脹似乎要到秋季才會見頂。在經濟增長放緩的前景下，下半年即使市況仍將波動，環球股市中仍不乏投資機會，尤其是具創新能力的新興市場和優質增長 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Raj Shant 保德信（PGIM）旗下Jennison Associates董事總經理兼投資組合專員 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 光銀林樵基：7月PMI疲弱 製造業惡化 2022/08/02 光銀林樵基：7月PMI疲弱 製造業惡化 中金：中國6月工業利潤改善 2022/07/29 中金：中國6月工業利潤改善 專訪 - 黃國英︰選股要辨識企業關鍵轉變 2022/07/28 黃國英︰選股要辨識企業關鍵轉變 信銀國際劉健民：市場預期美衰退 2022/07/27 信銀國際劉健民：市場預期美衰退 瑞士百達：中國股市具吸引力 2022/07/26 瑞士百達：中國股市具吸引力 疫情 中國 經濟 金融 通脹 加息 股票 板塊 新興市場 宏觀分析