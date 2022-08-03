台海釀新危機 震盪恐超當年

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亞洲訪問期間，美台傳媒同報道指她將於昨晚（周二）到訪台灣，與台灣的領導人蔡英文會面，將台海緊張局勢推向高峰。消息拖累亞洲主要股市昨同步下瀉，市場憂慮事件

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