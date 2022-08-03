台海釀新危機 震盪恐超當年 財金專欄 2022/08/03 分享： 分享： 美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亞洲訪問期間，美台傳媒同報道指她將於昨晚（周二）到訪台灣，與台灣的領導人蔡英文會面，將台海緊張局勢推向高峰。消息拖累亞洲主要股市昨同步下瀉，市場憂慮事件 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 滙豐打高息牌 明年望派6.5厘 2022/08/02 滙豐打高息牌 明年望派6.5厘 透視中港美 - 成也阿里 敗也阿里 2022/08/01 成也阿里 敗也阿里 透視中港美 - 美國真假衰退 無礙短綫反彈 2022/07/30 美國真假衰退 無礙短綫反彈 透視中港美 - 鮑威爾放鴿 市場太樂觀 2022/07/29 鮑威爾放鴿 市場太樂觀 透視中港美 - 中概「升呢」遠水 紓港交所近憂 2022/07/28 中概「升呢」遠水 紓港交所近憂 中國 美國 港股 台灣 軍事 恒生科技指數 美軍 佩洛西 台股 滙豐控股（00005）