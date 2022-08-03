新奧盈利穩增 潔淨能源吃香 財金專欄 2022/08/03 分享： 分享： 中港股市昨日下挫，未來一至兩日仍然是震盪期，台海局勢或會持續困擾港股一段時間。至於中央近年政策是「雙碳」，推動潔淨能源是重中之中，支持新奧能源（02688）未來盈利穩定增長，今年收入可突破一千億元人民 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【戰雲密布】港股直望190 台海戰後最緊張（第四版） 2022/08/02 【戰雲密布】港股直望190 台海戰後最緊張（第四版） 中字股實力談 - 中海油服吸納 盈利回復增長 2022/08/02 中海油服吸納 盈利回復增長 中字股實力談 - 【中美博弈】港股8月跌多升少 恒指二萬爭奪戰（第四版） 2022/08/01 【中美博弈】港股8月跌多升少 恒指二萬爭奪戰（第四版） 中字股實力談 - 風能蓄能皆藍海 東氣估值太偏低 2022/07/30 風能蓄能皆藍海 東氣估值太偏低 中字股實力談 - 【急轉直下】港股跌穿三角形 雙頂再現二萬危（第四版） 2022/07/29 【急轉直下】港股跌穿三角形 雙頂再現二萬危（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 天然氣 中國 港股 商業 銷售