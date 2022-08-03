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新奧盈利穩增 潔淨能源吃香

財金專欄 2022/08/03

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中港股市昨日下挫，未來一至兩日仍然是震盪期，台海局勢或會持續困擾港股一段時間。至於中央近年政策是「雙碳」，推動潔淨能源是重中之中，支持新奧能源（02688）未來盈利穩定增長，今年收入可突破一千億元人民

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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