解決房屋供應問題一直被政府視為施政重點。隨新班子上場，近日財政司司長陳茂波亦重提，在郊野公園邊陲地帶興建公營房屋。不過，本屆政府亦強調，會先聚焦改劃綠化用地，而近期城規會相繼批出有關綠化用地改劃住宅的申請，可見政府積極推動改劃綠化地，以增加房屋供應。

財政司司長陳茂波近日接受訪問時，重提在郊野公園邊陲地帶興建公營房屋，並引用大欖隧道旁邊的用地為例子。他認為該用地的生態價值未必很高，而且臨近交通基建，預計可興建3.5萬伙公營房屋，進一步縮短公屋輪候時間。

不過，社會聲音普遍認為，目前並非發展郊野公園邊陲地帶的合適時候，主因除了是郊野公園具生態價值外，日後或未能成功改劃等，最終發展住宅不果。而發展局亦表明，現正就另一土地來源，即「綠化地帶」用地進行新一輪檢討，並全方位尋求增加土地供應的方法。

事實上，近期政府發展綠化用地的步伐有所加快，城規會今個月已批准在位於屯門康寶路北面、輕鐵藍地站以西兩塊綠化用地，改劃作住宅發展，日後將興建約2.16萬伙公營房屋，預計2030至2033年落成。

私人房屋發展方面，城規會上月亦批出一幅位於赤柱環角道馬坑邨以南的綠化地改劃方案，該綠化地將會改劃為「住宅（乙類）」用地，以發展637伙私人房屋，有望下半年正式推出招標。

因此，除了恆常政府賣地、市建局及港鐵項目，可見政府亦正逐漸推動改劃綠化地為住宅，讓此成為日後本港房屋供應的普及來源之一。

記者：潘淑盈



▲ 推動改劃綠化地 加快住屋供應