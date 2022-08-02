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藍海漸枯竭 龍頭科企公用股化？

國際 22:55 2022/08/02

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多間美國巨無霸科企公布上季業績，雖說都是科企，領域不同，難直接比較，但有一個明顯共通點，它們的擴張速度正在下降，增長也放緩，盡管不論Facebook、Amazon、Apple，它們的產品或服務仍是生活中不可或缺的一環，但愈來愈看不到可以重返高增長。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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