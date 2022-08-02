藍海漸枯竭 龍頭科企公用股化？ 國際 22:55 2022/08/02 分享： 分享： 多間美國巨無霸科企公布上季業績，雖說都是科企，領域不同，難直接比較，但有一個明顯共通點，它們的擴張速度正在下降，增長也放緩，盡管不論Facebook、Amazon、Apple，它們的產品或服務仍是生活中不可或缺的一環，但愈來愈看不到可以重返高增長。 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 2022/08/01 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 油企大賺特賺 增產卻no way 2022/07/31 油企大賺特賺 增產卻no way 抄襲TikTok Fb唯一出路？ 2022/07/28 抄襲TikTok Fb唯一出路？ 歐洲能源危機加劇 這個冬天恐太冷 2022/07/28 歐洲能源危機加劇 這個冬天恐太冷 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 2022/07/26 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 你可能感興趣 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 22:45 2022/08/01 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 油企大賺特賺 增產卻no way 22:45 2022/07/31 油企大賺特賺 增產卻no way 抄襲TikTok Fb唯一出路？ 21:44 2022/07/28 抄襲TikTok Fb唯一出路？ 最新專欄文章 國金札記 - 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 今日 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 2022/08/01 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 國金札記 - 油企賺得再多 增產也缺誘因 2022/08/01 油企賺得再多 增產也缺誘因 油企大賺特賺 增產卻no way 2022/07/31 油企大賺特賺 增產卻no way 國金札記 - 抄襲TikTok迎戰 成fb唯一出路？ 2022/07/29 抄襲TikTok迎戰 成fb唯一出路？ 美股 社交平台 元宇宙 區塊鏈 Apple 公用股 Facebook Amazon