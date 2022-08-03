全城清潔 為政府百日大計打頭陣 財金專欄 2022/08/03 分享： 分享： 特首李家超10月的首份施政報告料交代百日大計，包括處理土地房屋。而在未來3個月，港府的全城清潔大行動將率先打頭陣，消息形容效果會立竿見影，令市民感受到港府「以結果為目標」的施政理念。 卓永興領軍 成效「 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離 2022/08/02 紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離 有政戲 - 國際內地通關 李家超策略大不同 2022/08/01 國際內地通關 李家超策略大不同 有政戲 - 財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意 2022/07/29 財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意 有政戲 - 疫苗通升級設「紅黃碼」 8月初出台？ 2022/07/28 疫苗通升級設「紅黃碼」 8月初出台？ 有政戲 - 授勳原裝版本無段崇智 DQ另有其人 2022/07/27 授勳原裝版本無段崇智 DQ另有其人 疫情 李家超 卓永興 施政報告