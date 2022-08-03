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全城清潔 為政府百日大計打頭陣

財金專欄 2022/08/03

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特首李家超10月的首份施政報告料交代百日大計，包括處理土地房屋。而在未來3個月，港府的全城清潔大行動將率先打頭陣，消息形容效果會立竿見影，令市民感受到港府「以結果為目標」的施政理念。

卓永興領軍 成效「

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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開發土地建屋 先綠後……

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