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「新藍海」也會枯竭 科企變公用股化

財金專欄 2022/08/03

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多間美國巨無霸科企公布上季業績，雖說都是科企，但各自領域不同，難以直接比較，惟有一個明顯共通點，他們擴張速度正在下降，增長也放緩，盡管不論Facebook（fb）、Amazon、Apple的產品或服務

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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