「新藍海」也會枯竭 科企變公用股化 財金專欄 2022/08/03 分享： 分享： 多間美國巨無霸科企公布上季業績，雖說都是科企，但各自領域不同，難以直接比較，惟有一個明顯共通點，他們擴張速度正在下降，增長也放緩，盡管不論Facebook（fb）、Amazon、Apple的產品或服務 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 藍海漸枯竭 龍頭科企公用股化？ 2022/08/02 藍海漸枯竭 龍頭科企公用股化？ 國金札記 - 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 2022/08/02 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 2022/08/01 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 國金札記 - 油企賺得再多 增產也缺誘因 2022/08/01 油企賺得再多 增產也缺誘因 油企大賺特賺 增產卻no way 2022/07/31 油企大賺特賺 增產卻no way Meta 科技行業 智能手機 Facebook iPhone Microsoft 業績公布 公用股