現金流勁保證派高息! 財金專欄 02:30 2022/08/03 分享： 分享： 美國眾議院議長佩洛西昨晚飛抵台北訪問，成為環球股市焦點，由於憂慮中方可能攔截，佩洛西的專用軍機（呼號SPA19）採取迂迴路綫，下午三時許從吉隆坡出發，但不是直接向北飛向台灣，而是先飛向東，撓過婆羅州東 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 珠船貨運復甦仍待通關! 2022/08/02 珠船貨運復甦仍待通關! 投資坐標 - 全方位創新有成 估值偏低！ 2022/07/29 全方位創新有成 估值偏低！ 投資坐標 - 油價難跌高息產油股穩陣! 2022/07/27 油價難跌高息產油股穩陣! 投資坐標 - 內房業優先保障住戶! 2022/07/26 內房業優先保障住戶! 投資坐標 - 建造業創新靠舵手! 2022/07/22 建造業創新靠舵手! 拜登 佩洛西 中美關係 美股 港股 福田實業（00420） 鴻興印刷（00450） 人民幣 股票