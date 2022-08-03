現金流勁保證派高息!

美國眾議院議長佩洛西昨晚飛抵台北訪問，成為環球股市焦點，由於憂慮中方可能攔截，佩洛西的專用軍機（呼號SPA19）採取迂迴路綫，下午三時許從吉隆坡出發，但不是直接向北飛向台灣，而是先飛向東，撓過婆羅州東

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