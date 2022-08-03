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【衰退恐慌】海外衰退形成下行風險 中金剖析3大商品品種（第四版）

研究報告 18:27 2022/08/03

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隨着美國經濟下行，連續兩次GDP為負數，最終陷入衰退可能已成定局。中金證券指出認為，本輪經濟衰退有3個途徑影響國內資產輪動，形成國內股指、利率和商品的下行壓力。

究竟海外衰退如何影響中國市場？中金證券報告指出，經濟衰退主要通過實體渠道、資金渠道和情緒渠道這3個途徑影響國內資產輪動，以下逐一為大家分析：

（1）實體渠道
全球化背景下，各國經濟通過國際貿易密切相連。數據顯示，美國佔中國出口金額比重在15至20%之間；歐洲佔中國出口金額比重15%左右。海外需求收縮會壓制中國出口，從而拖累中國經濟增速。

中國經濟動能減弱會造成利率下行，同時企業盈利下降，對股指產生壓力，當中電子、家用電器等海外營收佔比較大的行業受到影響更大

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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