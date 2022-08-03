【星級分析師】付一夫：人們愈來愈愛存錢 孰好孰壞？（不斷更新）

星圖金融研究院消費金融研究中心主任付一夫指出，近年受外部環境影響，人們愈來愈喜歡存錢。市場流動的金錢變少，容易引起經濟降速甚至衰退，料政府會透過各項措施提振消費信心。

付一夫表示，央行數據顯示今年上半年人民幣存款增加了18.82萬億元，比去年同期多增了4.77萬億元；當中來自住戶部門的存款增加10.33萬億元，而去年同期為7.45萬億元，按年增幅高達38.7%。在近期市場流動性增加、各大銀行存款利率明顯下調的背景下，居民存款卻不降反升，增加幅度如此之大，著實是有些不同尋常。

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儲錢兩大原因

第一， 居民預防性儲蓄意願明顯增強。

疫情頻發，防控難度增加，封控措施致使人流物流受阻，很多具有出行、聚眾屬性的線下服務類消費場景減少。同時，大量企業難以正常開展業務，生產經營壓力不斷增大，部分公司甚至面臨著裁員倒閉的風險。疊加本輪疫情的長尾效應和未來的不確定性，很多居民的收入和工作崗位不再穩定，不安全感日益上升，尤其是那些以工資為主要收入來源的中低收入群體對於未來的預期更加偏謹慎態度，避險心理得到強化，由此引發了預防性儲蓄的攀升。

事實上，央行於今年二季度進行了一輪問卷調查，結果顯示，傾向於「更多儲蓄」的居民占58.3%，比上季增加3.6個百分點；傾向於「更多消費」的居民占23.8%，比上季增加0.1個百分點；而傾向於「更多投資」的居民僅占17.9%，比上季減少3.7個百分點。這些數據可以反映出居民預防性儲蓄意願的增強，也是上半年居民存款大增的最主要原因。

其二， 資本市場遭受重創。

今年以來，受美聯儲加息、俄烏衝突等因素影響，全球資本市場普遍遭受較大衝擊，很多國家都經歷了股債雙殺，投資者風險偏好下降，避險情緒上升。就我國而言，上半年人民幣貶值致使外資回流，國內疫情大面積反彈導致經濟運行受阻，加大了市場對於經濟增長前景的擔憂，其結果就是資本市場波動加劇，股市更是出現暴跌。其中上證指數由年初的3651點跌至4月底的2863點，同期的創業板指則是從3349點跌至2122點，跌幅分別高達21.6%和36.6%，使得2億投資者普遍損失慘重。

不僅如此，資本市場的波動加劇還引發了一連串連鎖反應。例如，很多基金類產品回撤巨大甚至出現虧損，由此引發贖回潮，繼而又造成了股市的下跌，就連銀行理財產品都出現了「破淨」。在此背景下，絕大多數普通投資者的財富都出現了縮水，資金流入資本市場的意願不強。相比之下，銀行存款的安全性更高，收益也更為穩健，故而愈來愈多的人都選擇將錢存入銀行，將其視為資金絕佳的避險場所，由此讓存款金額不斷增加。

此外，房地產行業的不景氣也是不可忽視的又一個原因。根據《中國財富報告2022》的相關數據，2021年我國居民資產中近70%是實物資產，其中房地產占絕對主導地位。不過今年以來，房地產行業持續不景氣，尤其部分民營房企陷入融資困境，個別地區保交樓出現問題，由此導致居民購房意願大幅度降低。其中不乏一些人將原打算用於購房的錢存入銀行，這同樣在一定程度上推升了居民存款。

（不斷更新）

報告來源：星圖金融研究院

編輯：陳文政

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