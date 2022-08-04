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【消費趨勢】6月零售數據出爐 麥格理指通關須更寬鬆 刺激作用才更大

研究報告 16:01 2022/08/04

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香港政府早前公布6月零售銷售數據，零售業總銷貨價值為277億元，按年跌1.2%，較市場預期遜色。

政府發言人表示，零售業表現在第二季改善，零售業總銷貨價值按季大幅反彈，按年溫和增長。不過隨着疫情確診數字回升，以及多家主要央行大幅加息，零售銷售增長動力有所放緩。

展望未來，即將發放的第二階段消費券將有助支持消費需求，但往後表現亦將視乎本地疫情發展，以及金融狀況收緊對市民消費能力和氣氛的影響。

派發消費券前零售料表現一般

麥格理發表報告指，預期在8月發放第二期消費券前，7月零售銷售將表現一般，主要受近期疫情確診數字回升影響。

    點擊圖片放大

該行指出，6月訪港旅客數量明顯回升，由5月的1.9萬升至4.1萬名旅客，而在7月，有近4萬名內地旅客入境香港。

此外，該行指出，香港政府計劃放寬入境檢疫要求，有機會放寬酒店檢疫日數至4至5日，不過該行認為，通關條件須更寬鬆，對零售銷售的刺激作用才會更大。

看好估值低股份

在一眾本地零售股當中，麥格理看好六福 （00590） 及大家樂 （00341） 的表現，主要因為他們的估值偏低。

...

撰文 : 陳紫瑩 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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