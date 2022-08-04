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【港銀盈利趨勢】瑞銀棄選恒生中銀 兩個原因對本地銀行股態度審慎（附首選股名單）

研究報告 21:14 2022/08/04

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升息陰霾、衰退危機、台海局勢......8月港股開局疲弱，恒指失守20000點，投資者又要轉陣應對。瑞銀月初發表針對本地股的策略報告，將兩隻本地銀行股恒生 （00011） 及中銀香港 （02388） 自該行的首選股名單剔除，並預期「高息股」及「開關受惠股」會跑出。

成份股以港澳股票為主的MSCI香港指數，7月錄得4%，主因美國2年與10年期債息倒掛，加上10年期債息回落打擊金融股表現。雖然香港銀行同業拆息（Hibor）踏入加息周期，本應利好港銀的淨息差（NIM）拓闊，但瑞銀對本地銀行股的態度愈趨審慎，主因有2點：

一、美國實際利率出現回落，不利港銀表現；

二、雖然港銀對內房借貸佔比僅6至8%，但內地「爛尾樓」危機發酵，對港銀的盈利及股本回報率（ROE）構成壓力。

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另一方面，市場在7月下調了MSCI香港指數的盈利預測1至3%，現料今明兩年每股盈利增長10%及16%。雖然瑞銀料盈利預測尚有進一步下調的空間，但MSCI香港指數現處13.8倍市盈率（PE），較歷史平均的15.4倍低出一個標準差，意味市場已計入有關因素。

以下是瑞銀5隻本地股首選：

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撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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