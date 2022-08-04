  • 28°C
香港時間 : 2022804日 (週四) 01:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拆港產獨角獸 超越阿里之謎

財金專欄 2022/08/04

分享：

分享：

美股「迷因股」（Meme stocks，或稱「網紅股」）熱潮近日再起，準確點說是熱潮再創高峰。今次熱潮以7月中新上市的港產金融科技獨角獸尚乘數科（美：HKD）主打，同於美股上市的母公司尚乘國際（美：

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 台海釀新危機 震盪恐超當年
2022/08/03
台海釀新危機 震盪恐超當年
透視中港美 - 滙豐打高息牌 明年望派6.5厘
2022/08/02
滙豐打高息牌 明年望派6.5厘
透視中港美 - 成也阿里 敗也阿里
2022/08/01
成也阿里 敗也阿里
透視中港美 - 美國真假衰退 無礙短綫反彈
2022/07/30
美國真假衰退 無礙短綫反彈
透視中港美 - 鮑威爾放鴿 市場太樂觀
2022/07/29
鮑威爾放鴿 市場太樂觀
中國 香港 美國 港股 美股 IPO 阿里巴巴 小米 虛擬銀行 李嘉誠

上一篇文章

頭肩頂後抽 騰訊恐再跌

下一篇文章

現金流勁保證派高息!
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 全城清潔 為政府百日大計打頭陣
全城清潔 為政府百日大計打頭陣
透視中港美 - 台海釀新危機 震盪恐超當年
台海釀新危機 震盪恐超當年
投資坐標 - 現金流勁保證派高息!
現金流勁保證派高息!
選股情報 - 美國怎對付中國？
美國怎對付中國？
國情知聞 - 可挑中國經濟大樑 有哪些地方？
可挑中國經濟大樑 有哪些地方？
選股情報 - 為何美國要四周點火？（二）
為何美國要四周點火？（二）