拆港產獨角獸 超越阿里之謎 財金專欄 2022/08/04 分享： 分享： 美股「迷因股」（Meme stocks，或稱「網紅股」）熱潮近日再起，準確點說是熱潮再創高峰。今次熱潮以7月中新上市的港產金融科技獨角獸尚乘數科（美：HKD）主打，同於美股上市的母公司尚乘國際（美： ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 台海釀新危機 震盪恐超當年 2022/08/03 台海釀新危機 震盪恐超當年 透視中港美 - 滙豐打高息牌 明年望派6.5厘 2022/08/02 滙豐打高息牌 明年望派6.5厘 透視中港美 - 成也阿里 敗也阿里 2022/08/01 成也阿里 敗也阿里 透視中港美 - 美國真假衰退 無礙短綫反彈 2022/07/30 美國真假衰退 無礙短綫反彈 透視中港美 - 鮑威爾放鴿 市場太樂觀 2022/07/29 鮑威爾放鴿 市場太樂觀 中國 香港 美國 港股 美股 IPO 阿里巴巴 小米 虛擬銀行 李嘉誠