拆港產獨角獸 超越阿里之謎

美股「迷因股」（Meme stocks，或稱「網紅股」）熱潮近日再起，準確點說是熱潮再創高峰。今次熱潮以7月中新上市的港產金融科技獨角獸尚乘數科（美：HKD）主打，同於美股上市的母公司尚乘國際（美：

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