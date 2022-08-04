法巴譚慧敏：港股防守為主 財金專欄 2022/08/04 分享： 分享： 美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，內地突然暫時取消進口台灣食品，市場憂慮台海局勢。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏在接受專訪時表示，港股面對國際關係緊張風險因素，建 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 周劍琴 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 Jennison：增長股已跌到吸引水平 2022/08/03 Jennison：增長股已跌到吸引水平 光銀林樵基：7月PMI疲弱 製造業惡化 2022/08/02 光銀林樵基：7月PMI疲弱 製造業惡化 中金：中國6月工業利潤改善 2022/07/29 中金：中國6月工業利潤改善 專訪 - 黃國英︰選股要辨識企業關鍵轉變 2022/07/28 黃國英︰選股要辨識企業關鍵轉變 信銀國際劉健民：市場預期美衰退 2022/07/27 信銀國際劉健民：市場預期美衰退 疫情 中國 香港 港股 加息 中美關係 投資策略 美國聯儲局 新能源 補貼