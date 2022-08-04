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法巴譚慧敏：港股防守為主

財金專欄 2022/08/04

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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，內地突然暫時取消進口台灣食品，市場憂慮台海局勢。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏在接受專訪時表示，港股面對國際關係緊張風險因素，建

...

撰文 : 周劍琴

欄名 : 名家觀點

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