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台海激起巨浪 對港影響有多深？

早審視金融安全 未必隨內地禁台食物進口

財金專欄 2022/08/04

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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，激起台海的巨浪，港府顯然早有部署應對，包括早已審視整個金融系統，提升安全系數；特首李家超及司局長昨日更召開高層會議，表明全力支持及配合中央的必要措

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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