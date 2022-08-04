台海激起巨浪 對港影響有多深？ 早審視金融安全 未必隨內地禁台食物進口 財金專欄 2022/08/04 分享： 分享： 美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，激起台海的巨浪，港府顯然早有部署應對，包括早已審視整個金融系統，提升安全系數；特首李家超及司局長昨日更召開高層會議，表明全力支持及配合中央的必要措 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 全城清潔 為政府百日大計打頭陣 2022/08/03 全城清潔 為政府百日大計打頭陣 有政戲 - 紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離 2022/08/02 紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離 有政戲 - 國際內地通關 李家超策略大不同 2022/08/01 國際內地通關 李家超策略大不同 有政戲 - 財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意 2022/07/29 財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意 有政戲 - 疫苗通升級設「紅黃碼」 8月初出台？ 2022/07/28 疫苗通升級設「紅黃碼」 8月初出台？ 台灣 佩洛西 劉兆佳 李家超