港股陰霾未除 續陷偏弱悶局 財金專欄 2022/08/04 分享： 分享： 美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台無引起軍事衝突，港股在周三也得以反彈77點，但顯然是反彈乏力，收報19767點。成交金額再降至1,000億以下，只得955億元。內地A股及美股都跌是 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 地緣緊張 左右港股 2022/08/03 地緣緊張 左右港股 交易講場 - 擴需求主題撑市 2022/08/02 擴需求主題撑市 交易講場 - 阿里周四放榜矚目 料收入首次跌 2022/08/01 阿里周四放榜矚目 料收入首次跌 交易講場 - 全球可持續發展基金 始終較吸資 2022/07/30 全球可持續發展基金 始終較吸資 交易講場 - 港股為何不跟升？ 2022/07/29 港股為何不跟升？ 港股 市況分析 美股 加息 長江基建集團（01038） 阿里巴巴－SW（09988） 中芯國際（00981） 超微（AMD，美：AMD）