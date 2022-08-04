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港股陰霾未除 續陷偏弱悶局

財金專欄 2022/08/04

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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台無引起軍事衝突，港股在周三也得以反彈77點，但顯然是反彈乏力，收報19767點。成交金額再降至1,000億以下，只得955億元。內地A股及美股都跌是

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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