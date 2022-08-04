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破局「保交樓」 「統貸統還」重現

財金專欄 2022/08/04

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在穩經濟的關鍵時刻，「爛尾樓停貸潮」突然而至，令市場對房地產行業的擔憂加劇，也成為今年經濟走勢最大的不確定性。

7月政治局會議首次對房地產提出了「保交樓」的要求，被認為是針對性地緩解市場憂慮之舉，也是在

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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