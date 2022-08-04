破局「保交樓」 「統貸統還」重現 財金專欄 2022/08/04 分享： 分享： 在穩經濟的關鍵時刻，「爛尾樓停貸潮」突然而至，令市場對房地產行業的擔憂加劇，也成為今年經濟走勢最大的不確定性。 7月政治局會議首次對房地產提出了「保交樓」的要求，被認為是針對性地緩解市場憂慮之舉，也是在 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 可挑中國經濟大樑 有哪些地方？ 2022/08/03 可挑中國經濟大樑 有哪些地方？ 國情知聞 - 「七下」警報已除 「八上」風險未解 2022/08/02 「七下」警報已除 「八上」風險未解 國情知聞 - 8月經濟看點 聚焦大督查 2022/08/01 8月經濟看點 聚焦大督查 國情知聞 - 「天花板會議」 首提Vs不提 2022/07/30 「天花板會議」 首提Vs不提 國情知聞 - 擴大有效需求 平台價值回歸 2022/07/29 擴大有效需求 平台價值回歸 金融 地產 借貸 基建項目 國家開發銀行 中國 銀行