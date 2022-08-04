既然得不償失 為何執意訪台？ 財金專欄 2022/08/04 分享： 分享： 這兩天最矚目的國際大事，無疑是美國眾議院議長佩洛西到訪台灣，航班追蹤網站一度有數十萬人造訪，盯着佩洛西專機去向，中外傳媒相關報道鋪天蓋地。 綜觀輿論，反對佩洛西訪台的不僅中方，英美傳媒、海外專家學者，大 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 若毫無好處 為何要訪台？ 2022/08/03 若毫無好處 為何要訪台？ 國金札記 - 「新藍海」也會枯竭 科企變公用股化 2022/08/03 「新藍海」也會枯竭 科企變公用股化 國金札記 - 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 2022/08/02 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 國金札記 - 油企賺得再多 增產也缺誘因 2022/08/01 油企賺得再多 增產也缺誘因 國金札記 - 抄襲TikTok迎戰 成fb唯一出路？ 2022/07/29 抄襲TikTok迎戰 成fb唯一出路？ 中國 美國 特朗普 中美關係 拜登 外交 佩洛西 美國民主黨 美元