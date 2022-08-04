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既然得不償失 為何執意訪台？

財金專欄 2022/08/04

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這兩天最矚目的國際大事，無疑是美國眾議院議長佩洛西到訪台灣，航班追蹤網站一度有數十萬人造訪，盯着佩洛西專機去向，中外傳媒相關報道鋪天蓋地。

綜觀輿論，反對佩洛西訪台的不僅中方，英美傳媒、海外專家學者，大

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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