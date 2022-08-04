【世界級炒股】尚乘數科市值「閃超」騰訊後李嘉誠劃清界綫 高位急回崩盤僅時間問題?（第二版）

港產金融科技獨角獸尚乘數科（美：HKD）美股上市短短14個交易日，股價一度累升326倍，日前高位計市值一度超越4,000億美元，短暫超越騰訊 （00700） 成為中港美股市場上市值最大中資股。尚乘數科股價昨先升後急回，收市價較日前高位急回逾5成半。該股今日早段繼續急回，暫低見８２５元，再跌２成半，大上大落連日上演，崩盤式下瀉相信只是時間問題。

尚乘數科不單將過去2年散戶熱炒「迷因股」（Meme stocks，或稱「網紅股」）熱潮推向高峰，上市短短10多個交易日市值衝上3000、4000億美元後急升驟跌，昨因股價升跌過急多次觸及熔斷。尚乘數科母企的控權股東尚乘集團始創股東長江集團發聲明劃清界綫，被外媒廣泛報導後股價跌勢有加劇迹象。若SEC介入調查可疑交易，隨時觸發股價崩盤式下跌。

尚乘數科昨股價一度再升逾2成半，股價升越2,100美元後急回，收報報1100美元，較昨日高位大跌逾48%，較周二高位逾2500美元更瀉逾5成半；持有尚乘數科近9成控股權的母公司尚乘國際（美：AMTD），股價最多累升逾10倍後，亦由日前高位回吐逾5成。

尚乘數科自7月15日在紐交所上市以來，股價由7.8美元招股價火箭式上升，以周二即市高位計，13個交易日累升326倍，不單打破美股所有熱炒「迷因股」市值高峰及升幅紀錄，高位計市值更短暫超越騰訊及茅台（滬：600519）等中港市場市值最大中資股。

由尚乘國際分拆的尚乘數科，業務總部設在新加坡，嚴格而言並非「純種」港產獨角獸。但其主打賣點為建立了其稱為「蜘蛛網」的平台生態系統，網內企業主要由本港地產、金融機構組成，亦包括共同投資虛擬銀行天星的夥伴小米 （01810） 等科企。

「蜘蛛網」內未有長和 （00001） 系公司踪影，但尚乘數科母企尚乘國際的控股公司尚乘集團，網站仍顯示長和為其始終股東。長江集團今早發聲明澄清，與尚乘數科沒有任何業務來往，旗下公司亦未直接持有其任何股權。長和近10年前已沽售尚乘集團絶大部份權益，現只持有不足4%極少數權益。

筆者今日見報文章「拆港產獨角獸 超越阿里之謎」文末促敦李嘉誠及長和系澄清與尚乘關係，城中首富今早則急忙劃清界綫，是否已嗅到燶味不言而喻。

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