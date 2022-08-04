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【世界級炒股】港產獨角獸尚乘數科市值「閃超」騰訊後急回 崩盤僅時間問題?（第二版）（加入長江集團澄清）

財金 23:12 2022/08/04

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港產金融科技獨角獸尚乘數科（美：HKD）美股上市短短14個交易日，股價一度累升326倍，日前高位計市值一度超越4,000億美元，短暫超越騰訊 （00700） 成為中港美股市場上市值最大中資股。尚乘數科股價昨先升後急回，收市價較日前高位急回逾5成半。該股今日早段繼續急回，暫低見８２５元，再跌２成半，大上大落連日上演，崩盤式下瀉相信只是時間問題。

尚乘數科不單將過去2年散戶熱炒「迷因股」（Meme stocks，或稱「網紅股」）熱潮推向高峰，上市短短10多個交易日市值衝上3000、4000億美元後急升驟跌，昨因股價升跌過急多次觸及熔斷。美國SEC前年對市值炒至200、300億美元的迷因股展開連串調查及檢控行動的同時，國會亦特別就此舉行聽證會，現時並不可能坐視不理。SEC高調調查之日，或許就是尚乘數科崩盤之時。

尚乘數科昨股價一度再升逾2成半，股價升越2,100美元後急回，收報報1100美元，較昨日高位大跌逾48%，較周二高位逾2500美元更瀉逾5成半；持有尚乘數科近9成控股權的母公司尚乘國際（美：AMTD），股價最多累升逾10倍後，亦由日前高位回吐逾5成。

尚乘數科自7月15日在紐交所上市以來，股價由7.8美元招股價火箭式上升，以周二即市高位計，13個交易日累升326倍，不單打破美股所有熱炒「迷因股」市值高峰及升幅紀錄，高位計市值更短暫超越騰訊及茅台（滬：600519）等中港市場市值最大中資股。

相關文章：拆港產獨角獸 超越阿里之謎

尚乘炒風已引起美股投資界高度關注。著名對沖基金經理Jim Chanos更質疑，年前GameStop（美：GME）及AMC（美：AMC）等迷因股炒上300億美元時值時，國會還特別召開聽證會調查，現時卻對4,000億美元瘋炒股未有行動；美國SEC前主席Jay Clayton亦警告，瘋炒股對散戶投資者虧損風險極高。

有理由相信當美國SEC高調介入之日，或為觸發尚乘數科崩盤之時......

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市熱話

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