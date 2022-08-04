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【停貸風波】中國金融潛在風險一觸即發（不斷更新）

研究報告 13:37 2022/08/04

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繼去年夏天的恒大違約事件後，房地產行業再起風波。由於開發商依賴購房者的預售資金，惟監管收緊，加上疫情影響，導致資金鏈斷裂。是次風波甚至有機會引起新一輪的金融危機。

法國外貿銀行指出：根據公開數據庫披露的資訊，與商定的交房日期相比，開發商平均延遲14個月。估計截至2022年7月25日，停貸事件涉及的項目達到319個和82.1萬個單位。如果不按全國或各省的平均房價，而是使用更加精確的每個項目的房價來計算，受影響的物業價值約為1.05萬億元。按首付比例30%計算，按揭貸款可以達到7350億元，約相當於中國抵押貸款總額的2%。

上述已公佈的建築項目，僅是停工項目中的一部分，若按照最壞情況估算，即所有爛尾項目的業主都決定停貸，可能涉及逾期的住房按揭貸款將達到2.3萬億元，佔抵押貸款總額的6%。

專訪：法巴譚慧敏 港股下半年最新部署【下一頁

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壓力主要集中在民營開發商

停貸涉及的項目幾乎都來自民營和/或違約的開發商，如恒大、融創和綠地等，這些開發商在信用和消費者信心方面均不樂觀。

事實上，在停貸抗議涉及的項目中，僅有32%已經超過了預期的交房期限。換言之，這說明購房者對新建築項目是否能完成已經失去了信心，相較之下可能轉向偏好現房。在這種情況下，十分依賴預售作為資金來源的開發商將面臨較大的壓力，過去四年中（2018至2022），預售的比例已經高達86%。

2022年房屋銷售額下降幅度可能達30%。這可能會影響開發商償還債務和支付承包商款項的能力，如此一來，從上游材料到下游家電的供應鏈都是潛在的受害者。停貸潮無疑也會影響到銀行的資產質量和償付能力。2019年房企不良貸款率為0.7%，這個數字到2022年底可能會達到4%以上。

不過，房地產貸款僅佔銀行資產的4.5%，相較之下，按揭貸款佔銀行資產比例達到11%，相關風險對銀行影響更大。目前中國監管機構正在尋求緩解銀行資產質量惡化的方法，例如國務院將設立房地產基金計畫，首期將從中國建設銀行獲得500億元資金，不過代價是這可能會導致建行核心一級資本比率下降0.27個百分點。

多米諾效應

房地產銷售疲軟和無法支付款項，可能會影響從上游建材到下游家電的供應鏈。我們不能排除停貸事件的傳染效應，供應鏈上的企業為了生存可能會停止供貨等。廣義指標顯示，與房地產相關的活動約佔中國GDP三分之一。銀行在資產質量和償付能力方面也將面臨更高的風險。房地產企業的不良貸款率已經從2019年的0.7%飆升至2021年的2.3%，今年可能會進一步飆升至4%以上。更令人擔憂的是按揭貸款，這通常被認為是最安全的貸款類型。

銀行還需要承擔支援房地產業的成本，例如國務院將設立房地產基金計畫，首期將從中國建設銀行獲得500億元資金，這可能會導致建行核心一級資本比率下降0.27個百分點。

此次停貸風波揭開了中國金融穩定性風險的冰山一角。中國政府將調動國家資源，確保未完工住房的妥善交付，從而避免停貸潮愈演愈烈。但停貸風波的癥結在於購房者對開發商失去信心，難以輕易復原。在疫情影響和監管變化下，家庭更加偏好儲蓄，而非房地產投資。

2022年6月的調查顯示，即使按揭利率回到2017年的水平，也僅有16.2%的家庭預計房價會上漲，16.9%的家庭打算三個月內購房，低於2018年年中的36.5%和23%。這種情況下，只有中國政府採取強而有力的措施重建消費者信心，才有可能將浮現的冰山重新沉入水中。否則帶來的影響是系統性風險加劇，在中國經濟放緩的情況下加劇下行壓力。

（不斷更新）

報告來源：法國外貿銀行

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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