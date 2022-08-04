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【消費低迷】沈建光：兩大負向循環制約居民消費復甦（第三版）

財金猛人追蹤 14:38 2022/08/04

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內地經歷了兩年多的疫情持續擾動，穩經濟定調不變續推政策出台，內地基建投資及出口等呈恢復勢頭，惟京東科技首席經濟學家沈建光認為有兩大負向循環，是製約當前居民消費的重要因素。

沈建光指出兩大負向循環：
負向循環一：企業困難—就業惡化—收入放緩—消費低迷
負向循環二：預期轉弱—居民去槓桿—消費低迷

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負向循環一

（1）企業生產經營困難。據5月份數據顯示，中、小型企業PMI持續處於榮枯線之下，服務業PMI也僅為47.1%。然而，訂單不足依然是企業生產經營面臨的最大問題，其中，小型企業PMI新訂單指數，已連續13個月位於榮枯線以下。

（2）結構性失業問題凸顯。根據5月城鎮調查失業率略降至5.9%，但結構性失業矛盾更加突出。

沈建光指出，就業惡化導致收入放緩，制約消費回暖。從個別行業來看……

專訪：法巴譚慧敏 港股下半年最新部署【下一頁

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 名家看法

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