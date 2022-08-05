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【消費低迷有因】沈建光：兩大負向循環 如何制約居民消費（第四版）

財金猛人追蹤 18:55 2022/08/05

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內地經歷了兩年多的疫情持續擾動，穩經濟定調不變續推政策出台，內地基建投資及出口等呈恢復勢頭，惟京東科技首席經濟學家沈建光認為有兩大負向循環，是製約當前居民消費的重要因素。

沈建光指出兩大負向循環：
負向循環一：企業困難—就業惡化—收入放緩—消費低迷
負向循環二：預期轉弱—居民去槓桿—消費低迷

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負向循環一

（1）企業生產經營困難。據5月份數據顯示，中、小型企業PMI持續處於榮枯線之下，服務業PMI也僅為47.1%。然而，訂單不足依然是企業生產經營面臨的最大問題，其中，小型企業PMI新訂單指數，已連續13個月位於榮枯線以下。

（2）結構性失業問題凸顯。根據5月城鎮調查失業率略降至5.9%，但結構性失業矛盾更加突出。

沈建光指出，就業惡化導致收入放緩，制約消費回暖。從個別行業來看，服務業中小企景氣度不佳，互聯網等行業持續出現裁員消息，二季度居民可支配收入增速將出現明顯下滑，從而對消費造成負面衝擊。

負向循環二
鑑於內地就業和居民收入預期轉弱，居民消費信心顯著降温。據國家統計局資料顯示，4月消費者信心指數由3月的113.2%降至86.7%，創記錄以來新低。

今年以來，實體部門融資需求不振，特別是居民部門。沈建光直言……

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 名家看法

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