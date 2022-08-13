  • 30°C
香港時間 : 2022814日 (週日) 21:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【賺息趨勢】花旗：料港銀淨息差可能在明年見頂

研究報告 09:01 2022/08/13

分享：

分享：

英倫銀行上周將加息步伐，由以往的每次0.25厘，擴大至0.5厘，而美國在上周五公布「強勁」的7月就業報告後，聯儲局加息步伐在下月放慢的機會也大降。

美國在上周五公布的7月失業率按月跌0.1個百分點至3.5%，觸及爆疫前低位3.5%（點擊圖片放大）。此外，美國上月非農業新增職位大増52.8萬份，較市場預期多出1倍，並且令非農職位攻累增至逾1.5254億份，較2020年2月爆疫前水平多出約4萬份（點擊圖片放大），再創紀錄新高；而在美國勞工市場參與率降至62.1%，較爆疫前低逾1個百分點，即是勞工供應實際較2020年初更緊絀的情況下，企業被迫以高薪招聘員工，將工人平均時薪推上近32.3美元，連續第7個月按年升逾5%（點擊圖片放大）

聯儲局一直以「控制通脹在2%長期目標水平」及「達致充分就業」為2大政策任務，惟通脹居高不下，現加上強勁的7月就業報告公布後，利率期貨市場對9月加息預測一夜間急扭轉（點擊圖片放大）。在加息預期有增無減的前提下，讀者宜選股息有增長動力的收息股，避開盈利以至派息有下跌壓力的收息股，否則不如叙造定期會更佳。

富達繆子美 港股短期3大逆風 布局盈利能見度高板塊【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

專訪：富達繆子美 港股無懼三大逆風下一頁

延伸閱讀：【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

8月13日：

【09：00】花旗近日發表的研究報告，在考慮到最新的遠期利率曲綫預期下，估計香港銀行（下稱「港銀」）的淨息差可能在明年見頂，並於2024年起回落，或降至2019年相若水平。花旗續指，由於......

8月12日：

【21：00】港鐵 （00066） 中期業績有驚喜，而由港鐵公布中期業績後，至截稿前止，暫有6間券商給予港鐵最新目標價（點擊圖片放大），平均值約45.86元，較港鐵今天收市價42元高出約9.2%。除了本文在【13：00】提及野村將港鐵目標價由45.4元調升至49.1元之外，另一券商瑞銀也將港鐵目標價由42.3元調升至42.8元。

    點擊圖片放大

【13：00】港鐵 （00066） 昨天收市後公布今年上半年基本純利按年升78%至71億元，中期息更大增68%至0.42元，業績略有驚喜。野村最新發表的報告，將港鐵目標價由45.4元調升至49.1元，投資評級亦由「中性」上調至「買入」。

野村指，港鐵本地客量將繼續在防疫措施放寬下復常，客量自5月以來已恢復正增長，同時受惠東鐵線過海段通車，料本地客量下半年按年升4%，明年則按年升15%。

港鐵香港物業相關業務方面，野村預料......

8月11日：

【14：00】傳統藍籌股煤氣 （00003） 預計在下周五（8月19日）公布截至今年6月底止中期業績，摩根士丹利最新發表的報告，卻將煤氣目標價由9元下調至8元，投資評級維持「與大市同步」。

摩根士丹利表示，由於內地業務疲弱，將煤氣2022至2024年......

8月10日：

【21：00】摩根士丹利最新發表的報告，將長和 （00001） 今年至2024年的每股持續盈利預測分別調低12%、10%及10%，但每股派息預測則維持不變，預期長和在上述3年內每年派息可以有約6%的按年增長。

摩根士丹利表示......

【08：00】公路股為收息股類之一，而且去年業績已反映行業走出新冠肺炎疫情陰霾，惟內地公路發展進入樽頸，若然全球息率持續上升，派息增長動力便未能追上加息幅度。公路股發展新能源業務，漸成上市內地公路股的發展新方向，分析詳見：【下一頁

8月9日：

【22：00】中電 （00002） 昨天公布的第二次中期股息，雖然保持每股0.63元不變，但是上半年轉盈為虧，經營虧損近38.5億元，並且令市場擔心其欠缺增加派息的能力。由中電公布中期業績後至截稿前止，暫有5間券商給予中電最新目標價（點擊圖片放大），平均值約72.1元，雖然較中電今天收市價65.75元高出約9.7%，但沒有券商建議投資者「買入」。

    點擊圖片放大

【21：00】摩根士丹利發表最新的《亞太及新興市場策略報告》指，以通脹為投資主題已經消退，而經濟衰退的投資主題開始佔據主導地位，而市場正在從「價值」主題轉向「增長」主題，並等待作偏好風險（Risk On）的交易，而該行建議「增持」亞洲新興市場的優質增長投資主題。

大摩列出亞太及新興市場具質素增長的12隻港股，當中有1隻長綫收息股......

【18：00】中國聯通 （00762） 昨天公布的中期業績略優於市場預期，花旗最新報告維持聯通「買入」的投資評級，以及目標價4.8元不變。

花旗指，聯通上半年盈利表現優於預期，主要由於期內毛利的下跌幅度較預期少。花旗表示，聯通上半年的收入結構有改善，其中......

【16：00】中國聯通 （00762） 昨天公布截至今年6月底止中期營業額按年升7.4%至1,762.6億元（人民幣‧下同），純利更按年升19.5%至近109.6億元，而每股中期息亦按年升37.5%至16.5分。惟野村最新報告維持聯通「中性」的投資評級及目標價4元不變，並表示行業中更看好中國移動 （00941）

野村指，聯通上半年服務收入按年增8.3%，服務盈利增19.5%，意味第二季......

【13：00】中電 （00002） 昨天公布今年上半年經營虧損近38.5億元，但宣派每股中期息0.63元，按年持平，而野村最新發表的研究報告指，中電上半年的經營虧損，由於澳洲遠期能源合約導致錄得近79.6億元未實現公允價值虧損所致。

野村續指，若撇除該項會計損失，中電營運利潤按年仍跌25%至約41.1億元，主要因澳洲發電組合盈利減少和煤價持續高企，即使如此，作為中電主要市場的香港業務，表現仍穩健，營業利潤按年增......

【11：00】高息重磅藍籌股中國移動 （00941） 將於本周四公布今年上半年業績，績前分析詳見：【下一頁

8月8日：

【18：00】傳統藍籌公用股中電控股 （00002） 公布今年上半年轉盈為虧，錄得淨虧損約48.5億元，幸而公司維持第二期中期股息每股0.63元，按年持平，分析詳見：【下一頁

【17：30】長和系內公司上周公布的中期業績，縱使面對期內複雜多變的經營環境，普遍業績以至中期息有驚喜。里昂最新發表的報告，雖然將長和 （00001） 目標價由75元調低至68元，以反映加拿大能源商Cenovus Energy（下稱「Cenovus」）以外的盈利低於預期，但投資評級則維持「買入」。

里昂預計，在Cenovus的推動下，長和今年上半年的盈利上升趨勢會持續至下半年，若撇除Cenovus因素......

【09：30】港府今年加碼推出的「電子消費券」，第二階段於昨天起派發到市民的電子支付工具上，而傳統藍籌股港鐵 （00066） 料有三重受惠，分析詳見：【下一頁

【07：00】傳統藍籌股港鐵 （00066） 將於本周四公布截至今年6月底止中期業績，市場預期在旗下樓盤熱賣下，可支持中期盈利倍增，分析詳見：【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

港鐵估值分析，詳見：【下一頁

 

8月7日：

【12：00】高盛近日發表的研究報告指，本港利率開始上升，地產市場交易仍然疲弱，相信對地產發展股的不利因素正在加劇，縱使板塊的估值處於低位，但大部分地產股前景展望仍負面。高盛更認為，雖然一些利好因素如宏觀前景有改善、內地與本港放寬邊境限制、美元升值結束及重大企業重組等都有可能實現，但時間難以確定，因此推動整個行業重新評級的催化劑仍具不確定性。

高盛基於在其計算模型中反映最新的本港樓價下跌預測，以及利息成本提高的影響，而將行業資產淨值（NAV）預測平均下調約3%，並將2022至2024年各年每股盈測分別削14%、12%及4%，以及每股派息預測平均下調約1%、2%及2%。

8月5日：

【21：00】長和 （00001） 中期純利及派息均有增長，而瑞信最新發表的研究報告指，長和業績符合預期中期派息比率大致保持17%，並認為長和業績展現其在宏觀不利因素中的韌性，維持長和「跑贏大市」投資評級及目標價71元不變。

瑞信續指，長和上半年港口業務EBIT（除息稅前溢利）升27%，主要由於港口堵塞及具韌性吞吐量而推動更高的儲存收入；期內和電亞洲由於與印尼電訊業務合併，擴大客戶群並錄得一次性收益，令和電亞洲表現強勁；零售業務EBIT按年減少12%，主要受累於內地部分城市因疫情「封城」影響，惟歐洲區則出現強勁復甦；歐洲3集團由於意大利市場疲弱，以及基於網絡擴張，導致折舊攤銷更高；基建業務則保持穩定。

展望下半年，瑞信預期......

【13：30】面對今年上半年複雜多變的經營環境，長和 （00001） 昨天收市後公布的中期業績，按國際財務報告準則（IFRS）16後基準，純利仍按年增約4.3%至近190.9億元，更重要的是每股派中期息由上年同期派0.8元，增至今年的0.84元，已進一步回升至接近疫情前水平（點擊圖片放大）。花旗最新研報維持長和「買入」的投資評級，以及目標價84元不變。

    點擊圖片放大
    +2

花旗指，雖然面對全球貿易中斷、激烈市場競爭及疫情等重大不利因素，但是長和上半年業績穩健，期內整體利潤仍增長近5%，主要來自於油價上漲、港口業務收入以及印尼電信業務重組帶來的增量收入。

另外，報告又指......

【12：15】屬熱門收息股類之一的中資電訊股即將公布業績，摩根大通最新發表的研究報告預計，由於內地各地防疫措施影響業務經營，第二季電訊公司收入增長都將放緩，除息稅折舊及攤前溢利（EBITDA）率持續受壓，但預期第二季純利可能按年增約6%至18%，其中中國鐵塔 （00788） 純利可能會因折舊費用增加而出現按季下跌。

不過，摩通預期，中資電訊商的盈利增長仍具韌性，預計中國電信 （00728） 、中國移動 （00941） 及聯通 （00762） 的次季EBITDA將分別按年增約......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於8月首周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

 

...

撰文 : 蕭悅潾 投資理財周刊

欄名 : 收息股追蹤

相關文章

富達繆子美 港股短期3大逆風 布局盈利能見度高板塊
2022/08/08
富達繆子美 港股短期3大逆風 布局盈利能見度高板塊
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
2022/08/04
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
【派息趨勢】興業證券：公路股提升派息新方向（第二版）
2022/08/10
【派息趨勢】興業證券：公路股提升派息新方向（第二版）
【中移動盈利趨勢】中移動中期息年增3成半仍遜預期? 高息驚喜要等末期息（第二版）
2022/08/12
【中移動盈利趨勢】中移動中期息年增3成半仍遜預期? 高息驚喜要等末期息（第二版）
【藍籌業績】港鐵中短期有近1成上升空間（第五版）
2022/08/12
【藍籌業績】港鐵中短期有近1成上升空間（第五版）

你可能感興趣

富達繆子美 港股短期3大逆風 布局盈利能見度高板塊
00:01 2022/08/08
富達繆子美 港股短期3大逆風 布局盈利能見度高板塊
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
08:01 2022/08/04
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
【派息趨勢】興業證券：公路股提升派息新方向（第二版）
21:02 2022/08/10
【派息趨勢】興業證券：公路股提升派息新方向（第二版）

知多啲

港鐵 極保守計39元以下可加碼
港鐵 極保守計39元以下可加碼
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
【抗通脹系列】券商盤點長和系 捉穩贏通脹加息之選（第四版）
【抗通脹系列】券商盤點長和系 捉穩贏通脹加息之選（第四版）
【消費券+保就業】港零售復甦勝預期 捉最值博受惠股（第五版）
【消費券+保就業】港零售復甦勝預期 捉最值博受惠股（第五版）
【賺息趨勢】瑞信：料長和下半年港口業務保持韌性
【賺息趨勢】瑞信：料長和下半年港口業務保持韌性

最新專欄文章

【賺息趨勢】瑞信：料長和下半年港口業務保持韌性
2022/08/06
【賺息趨勢】瑞信：料長和下半年港口業務保持韌性
【賺息趨勢】滙豐：恒隆地產上海商場租戶銷售快速反彈 維持「買入」評級
2022/07/30
【賺息趨勢】滙豐：恒隆地產上海商場租戶銷售快速反彈 維持「買入」評級
【賺息趨勢】瑞信：中海油中期盈喜 支持全年盈測
2022/07/18
【賺息趨勢】瑞信：中海油中期盈喜 支持全年盈測
【通脹Vs衰退】美銀料滙豐每股派息到2024年可翻一番
2022/07/09
【通脹Vs衰退】美銀料滙豐每股派息到2024年可翻一番
【抗通脹+贏加息】港4月及5月合計零售表現仍勝第一季
2022/06/30
【抗通脹+贏加息】港4月及5月合計零售表現仍勝第一季
中國移動（00941） 中電控股（00002） 通脹 電子消費券 防疫措施 收息股 目標價 每股資產淨值 港鐵 長和（00001）

上一篇文章

【台海局勢】法貿行：高度依賴半導體行業將帶來瓶頸（第二版）

下一篇文章

【造車新勢力】新能源車進入高增速時代 已邁過補貼和政策驅動階段
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
【港股趨向】3個不似預期拖垮港股
【港股趨向】3個不似預期拖垮港股
【台海局勢】法貿行：高度依賴半導體行業將帶來瓶頸（第二版）
【台海局勢】法貿行：高度依賴半導體行業將帶來瓶頸（第二版）
【台海危機】中國對美祭出八項制裁 貿易戰戰火續燃？（第三版：新能源車或成新戰場）
【台海危機】中國對美祭出八項制裁 貿易戰戰火續燃？（第三版：新能源車或成新戰場）
【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第四版）
【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第四版）
【賺息趨勢】花旗：料港銀淨息差可能在明年見頂
【賺息趨勢】花旗：料港銀淨息差可能在明年見頂