【賺息趨勢】野村：港鐵新商場抵銷租務優惠影響 目標價升至49.1元

英倫銀行上周將加息步伐，由以往的每次0.25厘，擴大至0.5厘，而美國在上周五公布「強勁」的7月就業報告後，聯儲局加息步伐在下月放慢的機會也大降。

美國在上周五公布的7月失業率按月跌0.1個百分點至3.5%，觸及爆疫前低位3.5%（點擊圖片放大）。此外，美國上月非農業新增職位大増52.8萬份，較市場預期多出1倍，並且令非農職位攻累增至逾1.5254億份，較2020年2月爆疫前水平多出約4萬份（點擊圖片放大），再創紀錄新高；而在美國勞工市場參與率降至62.1%，較爆疫前低逾1個百分點，即是勞工供應實際較2020年初更緊絀的情況下，企業被迫以高薪招聘員工，將工人平均時薪推上近32.3美元，連續第7個月按年升逾5%（點擊圖片放大）。

聯儲局一直以「控制通脹在2%長期目標水平」及「達致充分就業」為2大政策任務，惟通脹居高不下，現加上強勁的7月就業報告公布後，利率期貨市場對9月加息預測一夜間急扭轉（點擊圖片放大）。在加息預期有增無減的前提下，讀者宜選股息有增長動力的收息股，避開盈利以至派息有下跌壓力的收息股，否則不如叙造定期會更佳。

富達繆子美 港股短期3大逆風 布局盈利能見度高板塊【下一頁】

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專訪：富達繆子美 港股無懼三大逆風【下一頁】

延伸閱讀：【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）

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8月12日：

【13：00】港鐵 （00066） 昨天收市後公布今年上半年基本純利按年升78%至71億元，中期息更大增68%至0.42元，業績略有驚喜。野村最新發表的報告，將港鐵目標價由45.4元調升至49.1元，投資評級亦由「中性」上調至「買入」。

野村指，港鐵本地客量將繼續在防疫措施放寬下復常，客量自5月以來已恢復正增長，同時受惠東鐵線過海段通車，料本地客量下半年按年升4%，明年則按年升15%。

港鐵香港物業相關業務方面，野村預料......

8月11日：

【14：00】傳統藍籌股煤氣 （00003） 預計在下周五（8月19日）公布截至今年6月底止中期業績，摩根士丹利最新發表的報告，卻將煤氣目標價由9元下調至8元，投資評級維持「與大市同步」。

摩根士丹利表示，由於內地業務疲弱，將煤氣2022至2024年......

8月10日：

【21：00】摩根士丹利最新發表的報告，將長和 （00001） 今年至2024年的每股持續盈利預測分別調低12%、10%及10%，但每股派息預測則維持不變，預期長和在上述3年內每年派息可以有約6%的按年增長。

摩根士丹利表示......

【08：00】公路股為收息股類之一，而且去年業績已反映行業走出新冠肺炎疫情陰霾，惟內地公路發展進入樽頸，若然全球息率持續上升，派息增長動力便未能追上加息幅度。公路股發展新能源業務，漸成上市內地公路股的發展新方向，分析詳見：【下一頁】

8月9日：

【22：00】中電 （00002） 昨天公布的第二次中期股息，雖然保持每股0.63元不變，但是上半年轉盈為虧，經營虧損近38.5億元，並且令市場擔心其欠缺增加派息的能力。由中電公布中期業績後至截稿前止，暫有5間券商給予中電最新目標價（點擊圖片放大），平均值約72.1元，雖然較中電今天收市價65.75元高出約9.7%，但沒有券商建議投資者「買入」。

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【21：00】摩根士丹利發表最新的《亞太及新興市場策略報告》指，以通脹為投資主題已經消退，而經濟衰退的投資主題開始佔據主導地位，而市場正在從「價值」主題轉向「增長」主題，並等待作偏好風險（Risk On）的交易，而該行建議「增持」亞洲新興市場的優質增長投資主題。

大摩列出亞太及新興市場具質素增長的12隻港股，當中有1隻長綫收息股......

【18：00】中國聯通 （00762） 昨天公布的中期業績略優於市場預期，花旗最新報告維持聯通「買入」的投資評級，以及目標價4.8元不變。

花旗指，聯通上半年盈利表現優於預期，主要由於期內毛利的下跌幅度較預期少。花旗表示，聯通上半年的收入結構有改善，其中......

【16：00】中國聯通 （00762） 昨天公布截至今年6月底止中期營業額按年升7.4%至1,762.6億元（人民幣‧下同），純利更按年升19.5%至近109.6億元，而每股中期息亦按年升37.5%至16.5分。惟野村最新報告維持聯通「中性」的投資評級及目標價4元不變，並表示行業中更看好中國移動 （00941） 。

野村指，聯通上半年服務收入按年增8.3%，服務盈利增19.5%，意味第二季......

【13：00】中電 （00002） 昨天公布今年上半年經營虧損近38.5億元，但宣派每股中期息0.63元，按年持平，而野村最新發表的研究報告指，中電上半年的經營虧損，由於澳洲遠期能源合約導致錄得近79.6億元未實現公允價值虧損所致。

野村續指，若撇除該項會計損失，中電營運利潤按年仍跌25%至約41.1億元，主要因澳洲發電組合盈利減少和煤價持續高企，即使如此，作為中電主要市場的香港業務，表現仍穩健，營業利潤按年增......

【11：00】高息重磅藍籌股中國移動 （00941） 將於本周四公布今年上半年業績，績前分析詳見：【下一頁】

8月8日：

【18：00】傳統藍籌公用股中電控股 （00002） 公布今年上半年轉盈為虧，錄得淨虧損約48.5億元，幸而公司維持第二期中期股息每股0.63元，按年持平，分析詳見：【下一頁】

【17：30】長和系內公司上周公布的中期業績，縱使面對期內複雜多變的經營環境，普遍業績以至中期息有驚喜。里昂最新發表的報告，雖然將長和 （00001） 目標價由75元調低至68元，以反映加拿大能源商Cenovus Energy（下稱「Cenovus」）以外的盈利低於預期，但投資評級則維持「買入」。

里昂預計，在Cenovus的推動下，長和今年上半年的盈利上升趨勢會持續至下半年，若撇除Cenovus因素......

【09：30】港府今年加碼推出的「電子消費券」，第二階段於昨天起派發到市民的電子支付工具上，而傳統藍籌股港鐵 （00066） 料有三重受惠，分析詳見：【下一頁】

【07：00】傳統藍籌股港鐵 （00066） 將於本周四公布截至今年6月底止中期業績，市場預期在旗下樓盤熱賣下，可支持中期盈利倍增，分析詳見：【下一頁】

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港鐵估值分析，詳見：【下一頁】

8月7日：

【12：00】高盛近日發表的研究報告指，本港利率開始上升，地產市場交易仍然疲弱，相信對地產發展股的不利因素正在加劇，縱使板塊的估值處於低位，但大部分地產股前景展望仍負面。高盛更認為，雖然一些利好因素如宏觀前景有改善、內地與本港放寬邊境限制、美元升值結束及重大企業重組等都有可能實現，但時間難以確定，因此推動整個行業重新評級的催化劑仍具不確定性。

高盛基於在其計算模型中反映最新的本港樓價下跌預測，以及利息成本提高的影響，而將行業資產淨值（NAV）預測平均下調約3%，並將2022至2024年各年每股盈測分別削14%、12%及4%，以及每股派息預測平均下調約1%、2%及2%。

8月5日：

【21：00】長和 （00001） 中期純利及派息均有增長，而瑞信最新發表的研究報告指，長和業績符合預期中期派息比率大致保持17%，並認為長和業績展現其在宏觀不利因素中的韌性，維持長和「跑贏大市」投資評級及目標價71元不變。

瑞信續指，長和上半年港口業務EBIT（除息稅前溢利）升27%，主要由於港口堵塞及具韌性吞吐量而推動更高的儲存收入；期內和電亞洲由於與印尼電訊業務合併，擴大客戶群並錄得一次性收益，令和電亞洲表現強勁；零售業務EBIT按年減少12%，主要受累於內地部分城市因疫情「封城」影響，惟歐洲區則出現強勁復甦；歐洲3集團由於意大利市場疲弱，以及基於網絡擴張，導致折舊攤銷更高；基建業務則保持穩定。

展望下半年，瑞信預期......

【13：30】面對今年上半年複雜多變的經營環境，長和 （00001） 昨天收市後公布的中期業績，按國際財務報告準則（IFRS）16後基準，純利仍按年增約4.3%至近190.9億元，更重要的是每股派中期息由上年同期派0.8元，增至今年的0.84元，已進一步回升至接近疫情前水平（點擊圖片放大）。花旗最新研報維持長和「買入」的投資評級，以及目標價84元不變。

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花旗指，雖然面對全球貿易中斷、激烈市場競爭及疫情等重大不利因素，但是長和上半年業績穩健，期內整體利潤仍增長近5%，主要來自於油價上漲、港口業務收入以及印尼電信業務重組帶來的增量收入。

另外，報告又指......

【12：15】屬熱門收息股類之一的中資電訊股即將公布業績，摩根大通最新發表的研究報告預計，由於內地各地防疫措施影響業務經營，第二季電訊公司收入增長都將放緩，除息稅折舊及攤前溢利（EBITDA）率持續受壓，但預期第二季純利可能按年增約6%至18%，其中中國鐵塔 （00788） 純利可能會因折舊費用增加而出現按季下跌。

不過，摩通預期，中資電訊商的盈利增長仍具韌性，預計中國電信 （00728） 、中國移動 （00941） 及聯通 （00762） 的次季EBITDA將分別按年增約......

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更多關於8月首周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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