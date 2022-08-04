【投資新向】大灣區優勢強大 瑞銀推薦大灣區概念10股

隨着大灣區政策不斷推出，港股市場大灣區概念升溫。瑞銀看好未來大灣區的發展。並列出大灣區概念受惠的10隻港股。

該行指大灣區計劃仍有望加強勞動力、金融和基礎設施的整合。近期側重於促進增長和整合大灣區勞動力的政策可能會在中長期開啟更好的經濟前景。瑞銀又認為，更大的連通性和更高效的勞動力應該會支持技術、金融、物流和醫療保健行業的未來發展。

盡管與受疫情相關的流動性限制，大灣區仍然是中國大陸生產力最高的地區之一，數據顯示，人佔僅佔全國6.1%的大灣區，在2021年則佔整體GDP的11.2%。

瑞銀相信，粵港澳大灣區成功的關鍵因素在於廣州、香港、澳門和深圳四個核心城市的獨特優勢。四個城市在區內發揮主導作用，並一直是大部分政策措施的重點。由這些核心城市的推進，以及對東莞、惠州和佛山等製造業中心的支持，應有利於商品的商業化，並滋養大灣區的技術創新。

另外，這些主要樞紐還促進了附近衛星城市的增長，這些城市受益於人口和經濟活動的溢出，這受惠於較低的土地和勞動力成本。

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