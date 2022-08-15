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晉達：增長通脹放緩 預期資產估值將有所改善

研究報告 08:00 2022/08/15

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環球資本市場於2022年受地緣政治等因素影響而出現動盪，股票和債券指數表現均強差人意。在面對中國經濟增長放緩、已發展市場央行政策大幅落後通脹，以及多元資產類別的估值擴張的三大挑戰下，我們此前對股票及固定收益持保守看法，並相對看好美元兌亞洲及歐洲貨幣。然而，卻有個別推動市場的動力，正為市場帶來潛在的變化。

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中國方面，政府於2021年收緊宏觀政策，並推出一系列監管政策以解決結構性失衡。保持市場穩定為2022年的重中之重；盡管國家仍受新冠疫情影響，但政策逐趨寬鬆以增強市場信心及支持經濟增長。此外，其具吸引力的估值亦為中國及香港股市帶來投資機會。

更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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撰文 : 鄧嘉南 晉達大中華零售業務主管

欄名 : 晉達投資

商品 新興市場 中國市場 經濟數據表現 貨幣政策 財政政策 疫情 債券 指數 歐洲

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