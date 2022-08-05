大國競爭 小麥從未缺席 國際 16:05 2022/08/05 分享： 分享： 俄烏戰爭阻斷烏克蘭船運出口糧食航路，外界憂慮造成全球糧食危機，幸好經過各方努力，烏克蘭本周終於成功透過黑海港口出口糧食，小麥等糧食價格亦見回落。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 【歐洲熱浪】西班牙警告橄欖油或減產 植物油價料高企 2022/08/03 【歐洲熱浪】西班牙警告橄欖油或減產 植物油價料高企 烏克蘭最快周五出口首批糧食 聯合國稱仍制定細節 2022/07/29 烏克蘭最快周五出口首批糧食 聯合國稱仍制定細節 【烏克蘭戰爭】俄促西方勿政治化糧食問題 歐盟或放寬制裁 2022/07/20 【烏克蘭戰爭】俄促西方勿政治化糧食問題 歐盟或放寬制裁 土耳其稱4方會談達協議 恢復出口烏克蘭糧食 2022/07/14 土耳其稱4方會談達協議 恢復出口烏克蘭糧食 土耳其截烏港口出發掛俄旗貨船 扣7000噸糧食 2022/07/04 土耳其截烏港口出發掛俄旗貨船 扣7000噸糧食 你可能感興趣 【歐洲熱浪】西班牙警告橄欖油或減產 植物油價料高企 13:20 2022/08/03 【歐洲熱浪】西班牙警告橄欖油或減產 植物油價料高企 烏克蘭最快周五出口首批糧食 聯合國稱仍制定細節 13:20 2022/07/29 烏克蘭最快周五出口首批糧食 聯合國稱仍制定細節 【烏克蘭戰爭】俄促西方勿政治化糧食問題 歐盟或放寬制裁 15:38 2022/07/20 【烏克蘭戰爭】俄促西方勿政治化糧食問題 歐盟或放寬制裁 最新專欄文章 美元掛鈎金價 抗通脹良方？ 2022/07/30 美元掛鈎金價 抗通脹良方？ 美元與黃金掛鉤可抗通脹？ 2022/07/29 美元與黃金掛鉤可抗通脹？ 約翰遜冀成「世界之王」 皆因幼時家庭創傷？ 2022/07/23 約翰遜冀成「世界之王」 皆因幼時家庭創傷？ 約翰遜童年受家庭創傷 塑造獨特性格 2022/07/22 約翰遜童年受家庭創傷 塑造獨特性格 拆解安倍任內政策 日本未來何去何從？ 2022/07/16 拆解安倍任內政策 日本未來何去何從？ 糧食供求 地緣政治 歐洲市場 烏克蘭 歐洲 俄羅斯 戰爭 美國 麵包