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大國競爭 小麥從未缺席

國際 16:05 2022/08/05

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俄烏戰爭阻斷烏克蘭船運出口糧食航路，外界憂慮造成全球糧食危機，幸好經過各方努力，烏克蘭本周終於成功透過黑海港口出口糧食，小麥等糧食價格亦見回落。

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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