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美強求造芯片 補貼非萬能

國際 21:47 2022/08/04

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籌備良久的美國《芯片法案》（Chips and Science Act），在美國國會8月休會前在兩黨支持下獲得通過，法案標榜振興美國芯片業，希望將芯片生產帶回美國，減少對亞洲依賴的同時，亦可為美國帶來就業職位。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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