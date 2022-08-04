美強求造芯片 補貼非萬能 國際 21:47 2022/08/04 分享： 分享： 籌備良久的美國《芯片法案》（Chips and Science Act），在美國國會8月休會前在兩黨支持下獲得通過，法案標榜振興美國芯片業，希望將芯片生產帶回美國，減少對亞洲依賴的同時，亦可為美國帶來就業職位。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 若毫無好處 為何要訪台？ 今日 若毫無好處 為何要訪台？ 藍海漸枯竭 龍頭科企公用股化？ 2022/08/02 藍海漸枯竭 龍頭科企公用股化？ 油企大賺特賺 增產卻no way 2022/07/31 油企大賺特賺 增產卻no way 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 2022/08/01 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 歐洲能源危機加劇 這個冬天恐太冷 2022/07/28 歐洲能源危機加劇 這個冬天恐太冷 你可能感興趣 若毫無好處 為何要訪台？ 今日 12:52 若毫無好處 為何要訪台？ 藍海漸枯竭 龍頭科企公用股化？ 22:55 2022/08/02 藍海漸枯竭 龍頭科企公用股化？ 油企大賺特賺 增產卻no way 22:45 2022/07/31 油企大賺特賺 增產卻no way 最新專欄文章 若毫無好處 為何要訪台？ 今日 若毫無好處 為何要訪台？ 國金札記 - 既然得不償失 為何執意訪台？ 今日 既然得不償失 為何執意訪台？ 國金札記 - 「新藍海」也會枯竭 科企變公用股化 2022/08/03 「新藍海」也會枯竭 科企變公用股化 國金札記 - 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 2022/08/02 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 國金札記 - 油企賺得再多 增產也缺誘因 2022/08/01 油企賺得再多 增產也缺誘因 地緣政治 科技戰 晶片 補貼 台積電 政治 Apple 台灣 Intel