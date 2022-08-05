油組增產敷衍 中海油先穩守

環球市場對美國為首全球主要經濟體衰退憂慮揮之不去，國際油價近日反覆向下，布蘭特油價周三下滑逾3%，明顯再失100美元大關（圖一），見近5個月低位。

美國及全球主要油企股價個別發展，全球最大油股沙特亞美股

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