油組增產敷衍 中海油先穩守 財金專欄 2022/08/05 分享： 分享： 環球市場對美國為首全球主要經濟體衰退憂慮揮之不去，國際油價近日反覆向下，布蘭特油價周三下滑逾3%，明顯再失100美元大關（圖一），見近5個月低位。 美國及全球主要油企股價個別發展，全球最大油股沙特亞美股 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 拆港產獨角獸 超越阿里之謎 2022/08/04 拆港產獨角獸 超越阿里之謎 透視中港美 - 台海釀新危機 震盪恐超當年 2022/08/03 台海釀新危機 震盪恐超當年 透視中港美 - 滙豐打高息牌 明年望派6.5厘 2022/08/02 滙豐打高息牌 明年望派6.5厘 透視中港美 - 成也阿里 敗也阿里 2022/08/01 成也阿里 敗也阿里 透視中港美 - 美國真假衰退 無礙短綫反彈 2022/07/30 美國真假衰退 無礙短綫反彈 中國 經濟 美國 人民幣 通脹 拜登 俄羅斯 石油 派息 經濟衰退