發展無人駕駛 百度可以上車 財金專欄 2022/08/05 分享： 分享： 港股連續兩日反彈，台海緊張似乎又一次雷聲大雨點小，和平總好過戰爭，也為大市帶來支持。至於高科技未來不管在戰爭還是民生都會廣泛利用，中央正推動無人駕駛，而無人駕駛會是百度集團（09888）未來盈利的增長 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【四座大山】港股重返二萬陰霾未散 台海火藥庫為第四座山（第四版） 2022/08/04 【四座大山】港股重返二萬陰霾未散 台海火藥庫為第四座山（第四版） 中字股實力談 - 新奧盈利穩增 潔淨能源吃香 2022/08/03 新奧盈利穩增 潔淨能源吃香 中字股實力談 - 【戰雲密布】港股直望190 台海戰後最緊張（第四版） 2022/08/02 【戰雲密布】港股直望190 台海戰後最緊張（第四版） 中字股實力談 - 中海油服吸納 盈利回復增長 2022/08/02 中海油服吸納 盈利回復增長 中字股實力談 - 【中美博弈】港股8月跌多升少 恒指二萬爭奪戰（第四版） 2022/08/01 【中美博弈】港股8月跌多升少 恒指二萬爭奪戰（第四版） 每股盈利 無人駕駛 新能源 北京 深圳 港股 美元 服務 人民幣 上海