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發展無人駕駛 百度可以上車

財金專欄 2022/08/05

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港股連續兩日反彈，台海緊張似乎又一次雷聲大雨點小，和平總好過戰爭，也為大市帶來支持。至於高科技未來不管在戰爭還是民生都會廣泛利用，中央正推動無人駕駛，而無人駕駛會是百度集團（09888）未來盈利的增長

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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