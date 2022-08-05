瑞士百達：新興市場增長股吸引 財金專欄 2022/08/05 分享： 分享： 縱觀全球股市，2022年上半年可能是自1987年以來表現最差的半年，資產類別暴跌20.9%。通脹的陰霾籠罩全球經濟，導致美國聯儲局加快行動，將利率上調75個基點，這是近30年來最大的整體加息幅度。高通 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 藍綺寧 （Kiran Nandra-Koehrer） 瑞士百達資產管理新興市場股票主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 法巴譚慧敏：港股防守為主 2022/08/04 法巴譚慧敏：港股防守為主 Jennison：增長股已跌到吸引水平 2022/08/03 Jennison：增長股已跌到吸引水平 光銀林樵基：7月PMI疲弱 製造業惡化 2022/08/02 光銀林樵基：7月PMI疲弱 製造業惡化 中金：中國6月工業利潤改善 2022/07/29 中金：中國6月工業利潤改善 專訪 - 黃國英︰選股要辨識企業關鍵轉變 2022/07/28 黃國英︰選股要辨識企業關鍵轉變 疫情 中國 經濟 美國 美股 通脹 加息 股票 美國聯儲局 亞洲