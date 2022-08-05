瑞士百達：新興市場增長股吸引

縱觀全球股市，2022年上半年可能是自1987年以來表現最差的半年，資產類別暴跌20.9%。通脹的陰霾籠罩全球經濟，導致美國聯儲局加快行動，將利率上調75個基點，這是近30年來最大的整體加息幅度。高通

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