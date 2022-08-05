新盤低價開售的背後考量

由恒地（0012）在粉嶺北首個新盤ONE INNOVALE，日前首批「筍價」低開，除了是近期市況所限之外，其實發展商區內仍然有3個項目正在商討補地價，涉及367.4萬平方呎樓面。發展商「平賣平買」，亦有爭取較低補地價。

ONE INNOVALE首批價單定價318.5萬至929.8萬元，扣除最高享7%折扣，折實價296.2萬至864.71萬元，折實呎價13,106至15,512元，大約略低於同區二手樓價5%。

發展商推盤「低開」，跟地皮地價成本較低有一定關係。項目前身為恒地早年收購的新界農地，在2018年1年補地價25.32億元，以項目總樓面近61萬平方呎計算，每呎樓面地價約4,151元，相較近年北區地價動輒達7,000至8,000元，發展商當年補地價金額仍然算較便宜，計及建築成本，預計以現時ONE INNOVALE首價定價，相信仍然能有合理利潤。

與此同時，恒地在粉嶺北仍有3個項目，包括第13區、第16區北及第16區南正在跟政府商討補地價，合共涉及367.4萬平方呎樓面，相較現時ONE INNOVALE整個樓盤還要大5倍。可見恒地在粉嶺北的佈局，ONE INNOVALE只是前菜，主菜還陸續有來。

粉嶺北補地價可供參考的地價、二手樓價，相信會取自聯和墟一帶的樓價，而大型新盤定價的高低亦會成為市場指標，亦有利於發展商爭取較低補地價。

按照在古洞北、粉嶺北實施的標準金額補地價機制，粉嶺北農地補地價作住宅用途，大約每呎補地價約5110元。

記者：余敏欽



▲ 恒地在粉嶺北仍有多個項目南正在跟政府商討補地價，