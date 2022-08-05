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美強求造芯片 惟補貼非萬能

財金專欄 2022/08/05

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籌備良久的美國《芯片法案（Chips and Science Act）》，在美國國會8月休會前在兩黨支持下獲得通過，法案標榜振興美國芯片業，希望將芯片生產帶回美國，減少對亞洲依賴的同時，亦可為美國帶來

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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