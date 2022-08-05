美強求造芯片 惟補貼非萬能 財金專欄 2022/08/05 分享： 分享： 籌備良久的美國《芯片法案（Chips and Science Act）》，在美國國會8月休會前在兩黨支持下獲得通過，法案標榜振興美國芯片業，希望將芯片生產帶回美國，減少對亞洲依賴的同時，亦可為美國帶來 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美強求造芯片 補貼非萬能 2022/08/04 美強求造芯片 補貼非萬能 若毫無好處 為何要訪台？ 2022/08/04 若毫無好處 為何要訪台？ 國金札記 - 既然得不償失 為何執意訪台？ 2022/08/04 既然得不償失 為何執意訪台？ 國金札記 - 「新藍海」也會枯竭 科企變公用股化 2022/08/03 「新藍海」也會枯竭 科企變公用股化 國金札記 - 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 2022/08/02 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 美國 就業 補貼 Apple 台積電 Intel 晶片 美元