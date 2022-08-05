「紅黃碼」快拍板 料下周寬海外入境

港府的「紅黃碼」制度已準備就緒，料最快今天拍板，下周可加入「安心出行」的疫苗通行證之中；海外入境人士可獲發「黃碼」，以縮短他們的酒店隔離期，在最後2或3天，用黃碼外出，進行戴口罩的活動。

據知港府打算把

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