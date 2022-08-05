「紅黃碼」快拍板 料下周寬海外入境 財金專欄 2022/08/05 分享： 分享： 港府的「紅黃碼」制度已準備就緒，料最快今天拍板，下周可加入「安心出行」的疫苗通行證之中；海外入境人士可獲發「黃碼」，以縮短他們的酒店隔離期，在最後2或3天，用黃碼外出，進行戴口罩的活動。 據知港府打算把 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 台海激起巨浪 對港影響有多深？ 2022/08/04 台海激起巨浪 對港影響有多深？ 有政戲 - 全城清潔 為政府百日大計打頭陣 2022/08/03 全城清潔 為政府百日大計打頭陣 有政戲 - 紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離 2022/08/02 紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離 有政戲 - 國際內地通關 李家超策略大不同 2022/08/01 國際內地通關 李家超策略大不同 有政戲 - 財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意 2022/07/29 財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意 政治 疫情 疫苗通行證 安心出行 李家超 香港 疫苗 酒店 口罩 酒吧