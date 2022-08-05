  • 27°C
香港時間 : 2022805日 (週五) 02:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「紅黃碼」快拍板 料下周寬海外入境

財金專欄 2022/08/05

分享：

分享：

港府的「紅黃碼」制度已準備就緒，料最快今天拍板，下周可加入「安心出行」的疫苗通行證之中；海外入境人士可獲發「黃碼」，以縮短他們的酒店隔離期，在最後2或3天，用黃碼外出，進行戴口罩的活動。

據知港府打算把

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 台海激起巨浪 對港影響有多深？
2022/08/04
台海激起巨浪 對港影響有多深？
有政戲 - 全城清潔 為政府百日大計打頭陣
2022/08/03
全城清潔 為政府百日大計打頭陣
有政戲 - 紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離
2022/08/02
紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離
有政戲 - 國際內地通關 李家超策略大不同
2022/08/01
國際內地通關 李家超策略大不同
有政戲 - 財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意
2022/07/29
財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意
政治 疫情 疫苗通行證 安心出行 李家超 香港 疫苗 酒店 口罩 酒吧

上一篇文章

幼童開打抗重症 補足數據釋疑慮

下一篇文章

美強求造芯片 惟補貼非萬能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

選股情報 - 怎瓦解美國霸權？
怎瓦解美國霸權？