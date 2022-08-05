宅生活令銷售及盈利大增! 財金專欄 02:30 2022/08/05 分享： 分享： 佩洛西周三結束了其在台灣之旅轉赴南韓，美歐股市即晚隨之而反彈，亞太區股市周四也普遍回升，惟有一向較少受國際投資者注意的台股跌0.5%，皆因中國解放軍中午開始在圍繞台灣島的六大片水域展開為期七十二小時軍 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 現金流勁保證派高息! 2022/08/03 現金流勁保證派高息! 投資坐標 - 珠船貨運復甦仍待通關! 2022/08/02 珠船貨運復甦仍待通關! 投資坐標 - 全方位創新有成 估值偏低！ 2022/07/29 全方位創新有成 估值偏低！ 投資坐標 - 油價難跌高息產油股穩陣! 2022/07/27 油價難跌高息產油股穩陣! 投資坐標 - 內房業優先保障住戶! 2022/07/26 內房業優先保障住戶! 鴻興印刷（00450） 福田實業（00420） 利基控股（00240） 惠記集團（00610） 東方表行（00398） 軍事演習 台股 現金牛 阿里巴巴 美股