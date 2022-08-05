宅生活令銷售及盈利大增!

佩洛西周三結束了其在台灣之旅轉赴南韓，美歐股市即晚隨之而反彈，亞太區股市周四也普遍回升，惟有一向較少受國際投資者注意的台股跌0.5%，皆因中國解放軍中午開始在圍繞台灣島的六大片水域展開為期七十二小時軍

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