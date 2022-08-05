【內房資金危機】一文看清內房危機對銀行體系影響

內房的資金危機仍未過去，而作為「難兄難弟」的內地銀行亦難被看好。不過究竟這場危機對內地銀行和金融體系的究竟有多大，我們可以由房地產和住房按揭貸款佔比的數字來窺探一二。

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根據瑞銀報告，內地新增房地產貸款佔比和新增按揭貸款佔比，近年呈下跌趨勢，分別由2016年時佔比逾四成的高峰期，回落至今年首季只得12.6%和6%，跌幅十分明顯。瑞銀指出，在最差情景下，假設2020至2021年預售房相關貸款中約有10%面臨現金流壓力，則大約有6,100億元人民幣的房貸可能成為不良貸款。這僅佔按揭貸款總餘額的1.6%，因此不會對金融體系構成重大風險。

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