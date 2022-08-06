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穩經濟靠消費 消費抓大亦抓小

財金專欄 2022/08/06

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中國經濟靠甚麼來穩住大盤，經濟界經過數月爭論，靠消費已成主流意見，官方部門雖繼續希望擴大投資拉動經濟，可是地方財力困乏令擴大投資有實際困難，地方政府也同意在消費方面加力。但消費拉動經濟也有爭議，那就是

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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