穩經濟靠消費 消費抓大亦抓小 財金專欄 2022/08/06 分享： 分享： 中國經濟靠甚麼來穩住大盤，經濟界經過數月爭論，靠消費已成主流意見，官方部門雖繼續希望擴大投資拉動經濟，可是地方財力困乏令擴大投資有實際困難，地方政府也同意在消費方面加力。但消費拉動經濟也有爭議，那就是 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 人口拐點變量 增穩預期挑戰 2022/08/05 人口拐點變量 增穩預期挑戰 國情知聞 - 破局「保交樓」 「統貸統還」重現 2022/08/04 破局「保交樓」 「統貸統還」重現 國情知聞 - 可挑中國經濟大樑 有哪些地方？ 2022/08/03 可挑中國經濟大樑 有哪些地方？ 國情知聞 - 「七下」警報已除 「八上」風險未解 2022/08/02 「七下」警報已除 「八上」風險未解 國情知聞 - 8月經濟看點 聚焦大督查 2022/08/01 8月經濟看點 聚焦大督查 中國 疫情 經濟 金融 商品 汽車 人口 家電