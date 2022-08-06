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騰訊績後回購 股價有望喘穩

財金專欄 2022/08/06

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阿里巴巴（09988）周四收市後公布，截至6月底現財年首季度業績，期間收入按年持平，非公認會計準則淨利按年降30%，略勝預期卻無甚驚喜。阿里績後股價昨跌逾2%，與業績基本因素關係不大，相信更多反映市場

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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