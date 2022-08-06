騰訊績後回購 股價有望喘穩 財金專欄 2022/08/06 分享： 分享： 阿里巴巴（09988）周四收市後公布，截至6月底現財年首季度業績，期間收入按年持平，非公認會計準則淨利按年降30%，略勝預期卻無甚驚喜。阿里績後股價昨跌逾2%，與業績基本因素關係不大，相信更多反映市場 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 油組增產敷衍 中海油先穩守 2022/08/05 油組增產敷衍 中海油先穩守 透視中港美 - 拆港產獨角獸 超越阿里之謎 2022/08/04 拆港產獨角獸 超越阿里之謎 透視中港美 - 台海釀新危機 震盪恐超當年 2022/08/03 台海釀新危機 震盪恐超當年 透視中港美 - 滙豐打高息牌 明年望派6.5厘 2022/08/02 滙豐打高息牌 明年望派6.5厘 透視中港美 - 成也阿里 敗也阿里 2022/08/01 成也阿里 敗也阿里 經濟 港股 美股 人民幣 通脹 GDP 騰訊 阿里巴巴 回購 滙豐控股（00005）