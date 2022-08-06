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芯片需求大 華虹價偏低

財金專欄 2022/08/06

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港股在美國眾議院議長佩洛西離台後連升三日，但縮量反彈始終不利後市，後向要睇A股能否結束調整。至於美國繼續圍堵中國，芯片是重點打壓目標，所以芯片國產化已成為中國國策，華虹半導體（01347）估值有上升空

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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