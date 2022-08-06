芯片需求大 華虹價偏低 財金專欄 2022/08/06 分享： 分享： 港股在美國眾議院議長佩洛西離台後連升三日，但縮量反彈始終不利後市，後向要睇A股能否結束調整。至於美國繼續圍堵中國，芯片是重點打壓目標，所以芯片國產化已成為中國國策，華虹半導體（01347）估值有上升空 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【油股高息】油價兩個月跌兩成 港股悶局三桶油弱（第四版） 2022/08/05 【油股高息】油價兩個月跌兩成 港股悶局三桶油弱（第四版） 中字股實力談 - 發展無人駕駛 百度可以上車 2022/08/05 發展無人駕駛 百度可以上車 中字股實力談 - 【四座大山】港股重返二萬陰霾未散 台海火藥庫為第四座山（第四版） 2022/08/04 【四座大山】港股重返二萬陰霾未散 台海火藥庫為第四座山（第四版） 中字股實力談 - 新奧盈利穩增 潔淨能源吃香 2022/08/03 新奧盈利穩增 潔淨能源吃香 中字股實力談 - 【戰雲密布】港股直望190 台海戰後最緊張（第四版） 2022/08/02 【戰雲密布】港股直望190 台海戰後最緊張（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 中國 美國 港股 美元 銷售 人民幣