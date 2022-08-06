中美台海險峻新局 港須部署應對 財金專欄 2022/08/06 分享： 分享： 美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣雖僅19小時，但卻帶來無窮後患，可謂一次強力地震，釋出的衝擊波，對中美、兩岸關係以及台海局勢影響深遠。中方作出連串強硬回應，除了在環繞台灣的6處海域進行軍演，昨日更進一步宣 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 社評 最新專欄文章 幼童開打抗重症 補足數據釋疑慮 2022/08/05 幼童開打抗重症 補足數據釋疑慮 佩洛西做騷撈資本 華權衡利害反制 2022/08/04 佩洛西做騷撈資本 華權衡利害反制 內地全力穩經濟 務實淡化GDP目標 2022/08/03 內地全力穩經濟 務實淡化GDP目標 港經濟疲弱堪憂 放寬入境不容緩 2022/08/02 港經濟疲弱堪憂 放寬入境不容緩 徹查紅館事故 汲教訓產業更茁壯 2022/08/01 徹查紅館事故 汲教訓產業更茁壯 佩洛西 中美關係 兩岸關係 軍事演習 制裁 香港 解放軍 台積電（美：TSM） 聯華電子（美：UMC） 美元