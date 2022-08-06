中美台海險峻新局 港須部署應對

美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣雖僅19小時，但卻帶來無窮後患，可謂一次強力地震，釋出的衝擊波，對中美、兩岸關係以及台海局勢影響深遠。中方作出連串強硬回應，除了在環繞台灣的6處海域進行軍演，昨日更進一步宣

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