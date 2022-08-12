【台海危機】中國對美祭出八項制裁 貿易戰戰火續燃？（新能源車或成新戰場）

美國國會眾議長佩洛西不顧中國反對，執意竄訪台灣，中國不單止連日在台海舉行軍演，8月5日，中國外交部更宣布對美國實行，一系列的反制措施，包括取消和暫停中美間在軍事和司法等多個領域的合作。此次中國宣布的反制措施中包括三個「取消」和五個「暫停」（具體反制措施可見下列組圖），這些措施對兩國關係來講意味著什麼？在這種情況下，投資者又應該如何應對？

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中美互相制裁風險上升

首先我們看看這些措施的影響，內地官媒《環球時報》引述國際關係專家指，中方這次的反制措施覆蓋領域全面，顯示出佩洛西竄台事件已使中美關係發生嚴重倒退，而該事件造成的影響還將進一步發酵。

「此次兩軍多個層級的交流機制被取消，意味著中美軍事互信已降至谷底，未來兩國發生碰撞摩擦的風險正在上升。」

分析指，其中三個「取消」涉及中美兩軍間的工作機制，這意味著兩軍在過去數年中建立的信任機制已幾乎不覆存在，發生碰撞摩擦的風險正在上升，也意味著中美的政治關係跌至谷底。

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