  • 31°C
香港時間 : 2022813日 (週六) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台海危機】中國對美祭出八項制裁 貿易戰戰火續燃？（第三版：新能源車或成新戰場）

研究報告 14:06 2022/08/13

分享：

分享：

美國國會眾議長佩洛西不顧中國反對，執意竄訪台灣，中國不單止連日在台海舉行軍演，8月5日，中國外交部更宣布對美國實行，一系列的反制措施，包括取消和暫停中美間在軍事和司法等多個領域的合作。此次中國宣布的反制措施中包括三個「取消」和五個「暫停」（具體反制措施可見下列組圖），這些措施對兩國關係來講意味著什麼？在這種情況下，投資者又應該如何應對？

富達繆子美 港股短期3大逆風 布局盈利能見度高板塊【下一頁

中美互相制裁風險上升

首先我們看看這些措施的影響，內地官媒《環球時報》引述國際關係專家指，中方這次的反制措施覆蓋領域全面，顯示出佩洛西竄台事件已使中美關係發生嚴重倒退，而該事件造成的影響還將進一步發酵。

「此次兩軍多個層級的交流機制被取消，意味著中美軍事互信已降至谷底，未來兩國發生碰撞摩擦的風險正在上升。」

分析指，其中三個「取消」涉及中美兩軍間的工作機制，這意味著兩軍在過去數年中建立的信任機制已幾乎不覆存在，發生碰撞摩擦的風險正在上升，也意味著中美的政治關係跌至谷底。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 劉雅文 投資理財周刊

欄名 : 中美角力

最新專欄文章

華府撲火 「中國不是威脅」
2005/07/22
華府撲火 「中國不是威脅」
美紡團抵京 將展二輪談判
2005/06/25
美紡團抵京 將展二輪談判
李肇星訪以色列 展「乒乓外交」
2005/06/21
李肇星訪以色列 展「乒乓外交」
美在亞洲地位 華無意取代
2005/06/18
美在亞洲地位 華無意取代
賴斯狠批以國對華軍售
2005/06/18
賴斯狠批以國對華軍售
制裁 疫情 中美貿易戰 港股 佩洛西 貿易戰 中美關係 關稅 北京 兩岸關係

上一篇文章

【賺息趨勢】野村：港鐵新商場抵銷租務優惠影響

下一篇文章

【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第四版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股趨向】3個不似預期拖垮港股
【港股趨向】3個不似預期拖垮港股
【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第四版）
【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第四版）
【台海危機】中國對美祭出八項制裁 貿易戰戰火續燃？（第三版：新能源車或成新戰場）
【台海危機】中國對美祭出八項制裁 貿易戰戰火續燃？（第三版：新能源車或成新戰場）
【造車新勢力】新能源車進入高增速時代 已邁過補貼和政策驅動階段
【造車新勢力】新能源車進入高增速時代 已邁過補貼和政策驅動階段
【台海局勢】法貿行：高度依賴半導體行業將帶來瓶頸（第二版）
【台海局勢】法貿行：高度依賴半導體行業將帶來瓶頸（第二版）
【賺息趨勢】野村：港鐵新商場抵銷租務優惠影響
【賺息趨勢】野村：港鐵新商場抵銷租務優惠影響